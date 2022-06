Ukraiński wywiad: zmiany personalne w Rosgwardii, związane z porażkami na froncie

Generał Siergiej Własenko został zwolniony z funkcji szefa sztabu Okręgu Północnokaukaskiego Wojsk Rosgwardii. Na to stanowisko przesunięto generała Anatolija Malikowa. "Zmiany są związane ze złą organizacją działań w czasie wojny na Ukrainie, co doprowadziło do znacznych strat w ludziach i sprzęcie wojskowym" - czytamy w komunikacie HUR.