Wojna na Ukrainie. Mołdawia i Rumunia uzgodniły "zielony korytarz" dla uchodźców

W wyniku rosyjskiej agresji, która trwa już dwunastą dobę, z terytorium Ukrainy uciekło do tej pory blisko półtora miliona ludzi. Większość z nich kieruje się do Polski, ale wielu Ukraińców szuka schronienia także w innych sąsiednich krajach. Jednym z takich państw jest Mołdawia. Od początku wojny dotarło tam ponad 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy. W poniedziałek rząd w Kiszyniowie poinformował, że władze Mołdawii i Rumunii porozumiały się w kwestii usprawnienia przepływu ukraińskich uchodźców pomiędzy oboma krajami.

Mołdawski resort zdrowia poinformował, że zapewni wszystkim uchodźcom bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 oraz innym chorobom zakaźnym, a także bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej.

Od początku wojny do Mołdawii dotarło ponad 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Przeważnie Ukraińcy traktują ten kraj jako tranzytowy - ponad 160 tysięcy z nich opuściło już Mołdawię i ruszyło dalej do innych państw.

Utworzenie "zielonego korytarza"

Jak sprecyzował mołdawski rząd, decyzja o utworzeniu tzw. zielonego korytarza ma związek z drastycznym wzrostem liczby przybywających do Mołdawii ukraińskich uchodźców. Tylko minionego weekendu dotarło około 200 tys. osób uciekających ze swego kraju w związku z rosyjską inwazją.

Według rządu Mołdawii władze Rumunii zobowiązały się do zapewnienia bezpłatnego transportu do swojego kraju uchodźców, a także "w razie potrzeby do uzupełnienia szeregów personelu, aby ułatwić przekraczanie granicy".