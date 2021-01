Ukraińskie służby ostrzegają przed "dużą operacją wojskową" Rosji

Rosyjska armia może wkroczyć do obwodu chersońskiego, na południu Ukrainy - twierdzi Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. W ten sposób miałaby siłą rozwiązać kwestię dostaw wody dla okupowanego Krymu. "W dalszej perspektywie aktywność Federacji Rosyjskiej może przekształcić się w dużą operację wojskową i zajęcie nowych terenów na Ukrainie" - cytuje dokument wywiadu agencja Interfax-Ukraina.

"Przed aneksją [Krymu w 2014 roku - przyp. red.] Ukraina zaspokajała do 85 proc. zapotrzebowania Krymu na wodę pitną, dlatego potencjalnie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej mogą pod wymyślonym pretekstem wkroczyć do obwodu chersońskiego, by przejąć kontrolę nad tamą na Kanale Północnokrymskim" - głosi dokument służby wywiadu z 30 grudnia na temat zewnętrznych zagrożeń dla Ukrainy.