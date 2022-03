Blinken: wojna przeciwko Ukrainie doprowadzi ostatecznie do tego, że Rosja będzie słabsza, a reszta silniejsza

Antony Blinken, sekretarz stanu USA, ogłosił kolejne sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, w tym te na 22 firmy zbrojeniowe i rosyjskie rafinerie oraz ograniczenie eksportu wysokich technologii dla Białorusi. W wystąpieniu na konferencji prasowej powiedział, że "wojna przeciw Ukrainie została wypowiedziana bez żadnej prowokacji". Jak stwierdził, "rosyjska wojna przeciwko Ukrainie doprowadzi ostatecznie do tego, że Rosja będzie słabsza, a reszta będzie silniejsza".

Relacja tvn24.pl: Siódma doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, którą Rosja zaatakowała z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego.

W środę sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił kolejne sankcje na Rosję i Białoruś. Wśród nich jest ograniczenie eksportu wysokich technologii dla Białorusi oraz sankcje nałożone na 22 firmy zbrojeniowe i rosyjskie rafinerie. Stwierdził, że nowe sankcje mają na celu "zablokowanie zdolności do rozwoju technologii używanych do wsparcia wojny", zapowiadając, że konsekwencje dla obu krajów będą wzrastać.

USA ogłasza nowe sankcje , sekretarz stanu zapowiada, że mogą zostać zaostrzone

Restrykcje przeciwko Białorusi to kontrole eksportu wysokich technologii wytworzonych z użyciem amerykańskiej myśli technicznej, identyczne do tych, które wcześniej nałożono na Rosję. Ma to zapobiec przekazywaniu przez Białoruś Rosji towarów objętych ograniczeniami i "znacząco zdegradować zdolność obu krajów do podtrzymania swojej agresji". Dodatkowo sankcje dotknęły rosyjskich firm zbrojeniowych w obu krajach oraz wprowadzono restrykcje na eksport sprzętu dla rafinerii naftowych.

Szef dyplomacji USA zapowiedział, że sankcje mogą ulec zaostrzeniu, a ich koszty dla Rosji i Białorusi wzrastać. Sprawa sankcji będzie też przedmiotem rozmów Blinkena podczas rozpoczynającej się w czwartek podróży do Europy. Podczas wizyt w Brukseli, Polsce, Mołdawii i trzech państwach bałtyckich Blinken ma spotkać się z dyplomatami z państw NATO, UE i G7, omawiając wsparcie wojskowe dla Ukrainy i nakładanie dodatkowych kosztów na Rosję.

- Z Brukseli udam się do Polski, która już teraz gości setki tysięcy ukraińskich uchodźców, a kolejne dziesiątki tysięcy przybywają każdego dnia - powiedział Blinken.

Antony Blinken: łamanie praw człowieka w Ukrainie nasila się z każdą godziną

- Łamanie praw człowieka w Ukrainie nasila się z każdą godziną, sprawców musimy pociągnąć do odpowiedzialności - mówił szef Departamentu Stanu. Podkreślił też, że "wojna przeciw Ukrainie została wypowiedziana bez żadnej prowokacji".

- Musimy pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Powiedziałem już wcześniej, że Rosja poniesie ogromne konsekwencje za zaatakowanie Ukrainy, włączając w to ciężkie i długotrwałe koszty ekonomiczne - podkreślił Blinken.

Jak stwierdził, "rosyjska wojna przeciwko Ukrainie doprowadzi ostatecznie do tego, że Rosja będzie słabsza, a reszta silniejsza".

Sekretarz stanu USA: Biden powiedział wyraźnie, że to wojna Putina, a nie wojna Rosji

- Prezydent Biden powiedział wyraźnie, że to wojna Putina, a nie wojna Rosji. Staje się to każdego dnia coraz bardziej wyraźne, że Rosjanie sprzeciwiają się wojnie. Ale to właśnie Rosjanie będą ponosić konsekwencje wyborów swoich liderów - wskazywał szef amerykańskiej dyplomacji.

Następnie Blinken zwróćił się bezpośrednio do Rosjan. - Moje przesłanie do Rosjan, jeśli w ogóle to usłyszą, jest następujące: wiemy, że wielu z was nie chce mieć nic wspólnego z tą wojną. Wy, podobnie jak Ukraińcy, jak Amerykanie, jak ludzie wszędzie, chcecie dokładnie tego samego, podstawowych rzeczy: dobrej pracy, czystego powietrza, czystej wody, możliwości, żeby wasze dzieci dorastały w bezpiecznych dzielnicach - podkreślał.

- W jaki sposób tego typu niesprowokowana agresja prezydenta Putina przeciwko Ukrainie pomoże wam to osiągnąć, w jaki sposób może poprawić wam jakość życia? - pytał.

Szef amerykańskiej dyplomacji wymieniał również długą listę celów cywilnych zniszczonych przez rosyjskie wojska, od przedszkoli, przez autobusy i szkoły, po szpitale. Zapytany, czy według USA Rosjanie celowo uderzają w ukraińskich cywilów, odmówił bezpośredniej odpowiedzi, ale dodał, że takie działanie jest zgodne z taktyką stosowaną przez rosyjskie wojska w innych konfliktach.

- Chodzi o to, by być absolutnie brutalnym, starając się złamać obywateli danego kraju - powiedział Blinken.

