Rosyjska ofensywa na Kijów. Ukraińskie wojsko: utrzymujmy linię obrony stolicy

Trwa szósty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie, wojska agresora prowadzą ofensywę na Kijów. Ukraińskie wojsko utrzymuje linię obrony stolicy, kontroluje krytyczną infrastrukturę i uniemożliwia Rosjanom zbliżanie się do przedmieść miasta - podała rano agencja Interfax-Ukraina, która powołuje się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ocenie brytyjskiego ministerstwa obrony Rosjanie poczynili niewielki postęp w natarciu na Kijów.

"Od początku obecnej doby rosyjski agresor przegrupowuje wojska, zadaje uderzenia rakietowe i prowadzi bombardowanie, próbuje dokonywać desantu" – poinformowało dowództwo ukraińskiej armii. "Zgrupowanie sił broniących Kijowa nadal broni miasta, utrzymuje zewnętrzne linie obrony i krytyczną infrastrukturę państwową, uniemożliwiając jednostkom okupacyjnym zbliżanie się do przedmieść stolicy" - dodano.

"Konstrukcje obronne" przy wjeździe do Kijowa

Władze Kijowa przekazały z kolei, że "służby miejskie stawiają teraz konstrukcje obronne przy wejściach do stolicy". "Infrastruktura miejska działa, prąd, ciepło i woda są dostarczane. Szpitale pracują w trybie gotowości i mają wszystko, co niezbędne. O godz. 8 (7 czasu polskiego) zaczęła działać komunikacja naziemna. Transport będzie zapewniony na tych trasach, gdzie będzie to możliwe" - czytamy w oświadczeniu.