Zasadzka i atak ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. "Kompletny brak profesjonalizmu"

"Ten strzał pada z bardzo bliskiej odległości". Analiza eksperta

Jak mówił, była to zasadzka, przygotowana przez ukraińskich żołnierzy. - Ci żołnierze, wiedząc którędy (rosyjskie) kolumny będą się przemieszać, czekają przez całą noc, leżąc zamaskowani - mówił. Jak tłumaczył, "jest to taktyka, którą Ukraińcy stosują ze względu na to, że rosyjskie wojska muszą poruszać się po drogach". Zwrócił uwagę, że Ukraińcy mają "dobre rozpoznanie".

- To świadczy również o kompletnym braku profesjonalizmu i indolencji wojskowej ze strony Rosjan. Widzieliśmy, że ten strzał pada z bardzo bliskiej odległości, nie wiem, czy to jest nawet sto metrów. To świadczy o tym, że Rosjanie nie posiadają żadnego ubezpieczenia, co z punktu widzenia militarnego jest czymś niewyobrażalnym - ocenił pułkownik.