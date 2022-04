Rosjanie rozpoczęli ofensywę na wschodzie Ukrainy. Szef obwodu ługańskiego: ruszyli ze wszystkich kierunków

Rosjanie rozpoczęli ofensywę na wschodzie Ukrainy. - Czujemy, że nastąpiła chwila ataku. Ruszyli ze wszystkich kierunków - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Szef władz obwodu ługańskiego ponownie zaapelował do mieszkańców, by ewakuowali się z objętego walkami regionu. Władze udzielają pomocy osobom, które chcą wyjechać z miejscowości, do których jest jeszcze dostęp.