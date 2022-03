Oblężenie Kijowa. Kliczko: ludzie chwytają za broń, są gotowi zginąć za ojczyznę

Trwa rosyjska ofensywa na Kijów. Ukraińska armia i mieszkańcy stolicy zacięcie bronią miasta. - Ludzie chwytają za broń. Jesteśmy gotowi walczyć, a w razie potrzeby zginąć za naszą ojczyznę, za nasze rodziny - mówił w rozmowie ze stacją CNN mer Kijowa Witalij Kliczko. - Nie chcemy rosyjskiego imperium. Widzimy naszą przyszłość jako demokratyczne, nowoczesne, europejskie państwo. I tyle. Koniec dyskusji. Taki jest nasz cel. O to walczymy - przekonywał.

Wtorek to szósty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Głównym celem strategicznym Rosjan jest zdobycie ukraińskiej stolicy, o którą toczą się walki. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek, że ukraińskie wojsko utrzymuje linię obrony Kijowa, kontroluje krytyczną infrastrukturę i uniemożliwia Rosjanom zbliżanie się do przedmieść miasta. Według dowódcy obrony Kijowa, generała Ołeksandra Syrskiego, jednostki ukraińskie "nieustannie zadają wrogowi nieodwracalne straty". Wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar poinformowała, że "sytuacja w Kijowie nadal jest napięta, ponieważ okupanci stosują taktykę niszczenia infrastruktury cywilnej i przeprowadzają ataki rakietowe na terytorium całej Ukrainy".