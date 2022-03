Wrócili z Ukrainy, opowiadają o wojnie. Dziennikarze w programie specjalnym TVN24

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Krwawa inwazja trwa już jedenastą dobę. O tym, jak wyglądały ostatnie chwile przed wybuchem wojny oraz jak przebiegały jej pierwsze godziny opowiadali w programie specjalnym TVN24 dziennikarze, którzy widzieli to na własne oczy. - Nikt się nie spodziewał takiego nieszczęścia. Wszyscy żyjemy w stanie szoku - powiedział korespondent TVN24 Tomasz Kanik.

Patryk Michalski z Wirtualnej Polski przełom stycznia i lutego spędził w Donbasie. Objeżdżał z ekipą Ukrainę, by wybadać nastroje przed możliwą wojną. Ale – jak mówił – "wojną, w którą nikt nie wierzył". Ostatnie dni przed rosyjską agresją spędził w Kijowie.

- W samej stolicy nikt się tego nie spodziewał. Ostatnia noc, kilka godzin przed przemówieniem Władimira Putina, które postawiło kropkę nad i, miasto wyglądało w miarę normalnie, mnóstwo ludzi, otwarte restauracje. I nagle powrót do hotelu Ukraina przy Majdanie i wiadomości napływające, które z każdą minutą przybliżały nas do godziny zero – opowiadał dziennikarz. Jak dodał, "dwie, trzy godziny przed rozpoczęciem inwazji, wszystko wydawało się jasne".

- Ludzie wymieniali się wiadomościami. To była długa bezsenna noc. I potem całkowita pustka rano w centrum Kijowa, zero stoisk, które stały zawsze przy wszystkich stacjach metra. I to zaskoczenie: to jednak się stało – mówił Michalski, który spędził wiele godzin w kijowskich schronach. - Wysłuchiwaliśmy wielu historii. Tym ludziom z godziny na godzinę świat zawalił się na głowę – powiedział.

Tomasz Kanik: wszyscy żyjemy w stanie szoku

Gdy wybuchła wojna, na Ukrainie przybywał także korespondent TVN24 Tomasz Kanik. - Każdy człowiek wierzy, że jest dobrze, dopóki nagle nie jest. To jest bardzo uderzające doświadczenie, że taka wiara, że wszystko dobrze się skończy, nie zawsze się sprawdza - powiedział dziennikarz.

Jak relacjonował, na krótko przed rosyjskim atakiem mieszkańcy Kijowa "kupowali broń, mówili, że są weteranami, że oni wiedzą, co robić, są przygotowani". - Ale jednocześnie wieczorem była impreza, była muzyka. Nikt się nie spodziewał takiego nieszczęścia. Myślę, że wszyscy żyjemy w stanie szoku - stwierdził. Jak dodał, na Ukrainie "ten czas jeszcze inaczej biegnie, bo ten szok jest przeogromny".

Borusiewicz: Wylądowaliśmy w Kijowie. Siedem godzin później na lotnisko Boryspol spadły bomby

Reporter TVN24 Konrad Borusiewicz pojawił się w Kijowie miesiąc temu. W swoich relacjach opowiadał o rosnących siłach rosyjskich przy granicach z Ukrainą, przygotowywał także reportaż o tym, jak w Ukrainie znosi się to rosnące napięcie. - Nie znaleźliśmy żadnej osoby, która powiedziałaby nam wtedy, że sprawy mogą przybrać taki obrót – przyznał.

Borusiewicz wraz z ekipą wrócił na jakiś czas do Polski. Na Ukrainę ponownie udał się na dzień przed eskalacją konfliktu.

- Siedem godzin przed tym, jak na lotnisko Boryspol spadły bomby, wylądowaliśmy w Kijowie. Kiedy przyjechaliśmy usłyszeliśmy po raz pierwszy słowa prezydenta Ukrainy. On zawsze był tą osobą, która uspokajała, która mówiła, że nic nie wskazuje na to, by Rosjanie mieli rozpocząć inwazję. To był ten moment, kiedy on zaczął przed nią ostrzegać – relacjonował dziennikarz.

Chłystyn: oni mówili, absolutnie, my z Rosją jesteśmy bratni naród, nie ma mowy o żadnej wojnie

Mateusz Chłystun z RMF FM powiedział, że przed rosyjską agresją spotkał bardzo niewielu Ukraińców, którzy sądzili, że dojdzie do otwartej wojny.

- To byli zazwyczaj weterani Donbasu, którzy mówili, że Rosja jest nieobliczalna, i że oni spodziewają się inwazji. To byli też ci, którzy walczyli na Euromajdanie. Oni mówili, że nie wiadomo, na co się przygotować, że wszystko może się wydarzyć. Oni szykowali się do wojny, wstępowali do obrony terytorialnej, sprawdzali, gdzie można kupić broń i kamizelki kuloodporne. Ale większość to były osoby, które absolutnie wojny się nie spodziewały – mówił Chłystun.

Jak dodał, przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji rozmawiał z mieszkańcami przygranicznych wiosek. - Oni mówili, absolutnie, my z Rosją jesteśmy bratni naród, nie ma mowy o żadnej wojnie, nasze rodziny tam pracują, u nas pracują Rosjanie, żadnej inwazji nie będzie – wspominał.

Haszczyński: nie zakładałem, że wybuchnie prawdziwa wojna

Jerzy Haszczyński z "Rzeczpospolitej" był w Kijowie na pięć dni przed rozpoczęciem konfliktu. - Nie zakładałem, że wybuchnie prawdziwa wojna – przyznał.

Z ukraińskiej stolicy wyjechał ostatnim konwojem organizowanym przez polską ambasadę. - Dzień wcześniej jeszcze nie byłem przekonany, że należy wyjeżdżać – powiedział.

Jak mówił, "nawet na poziomie badań naukowych wynikało, że znaczna większość Ukraińców nie wierzy, że do tego dojdzie". - Większość osób, z którymi ja rozmawiałem, to zwykle przedstawiciele elit, nikt nie powiedział, że wierzy, że lada moment Kijów będzie oblężony, że będą alarmy bombowe i trzeba będzie się chować – powiedział dziennikarz.

