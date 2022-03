Kadyrow przyznaje: wśród rodaków z Czeczenii są już niestety straty

Ramzan Kadyrow przyznał we wtorek, że na wojnie z Ukrainą "są straty" wśród Czeczenów. Według przywódcy Czeczenii i sojusznika Władmira Putina podczas inwazji zginęły dwie osoby, a sześć jest rannych - przekazał Kadyrow w oświadczeniu na swoim koncie w komunikatorze Telegram.

To już szósty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Wśród rodaków z Czeczenii są już niestety straty. Dwóch zginęło, a sześciu odniosło rany różnego stopnia" - napisał we wtorek przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina. Zdanie to znalazło się w długim oświadczeniu, w którym Kadyrow zaatakował władze Ukrainy określając je jako "terrorystów". Zapewnił również, że czeczeńskie formacje rosyjskiej Gwardii Narodowej są gotowe wykonać "jak najtrudniejsze" rozkazy.