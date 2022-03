"Dobranoc Europo, mali Ukraińcy strzegą twoich snów"

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. We wtorek wieczorem Rada Najwyższa Ukrainy opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia dzieci kryjących się w schronach, a także najmłodszych ofiar rosyjskiej agresji.

Życie w schronie przeciwlotniczym

Kiedy w Kijowie słychać alarm przeciwlotniczy, mieszkańcy błyskawicznie udają się do pobliskich schronów. Są teraz nimi podziemia budynków mieszkalnych, sklepów, gmachów instytucji, a także metro. Niektórzy kijowianie wolą nie opuszczać schronów i przebywają w nich już od sześciu dni, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Kijów. Mieszkańcy przynieśli do schronów karimaty, materace, kołdry i namioty.

Największym problemem w większości kijowskich schronów jest brak ubikacji. Ze względu na to, każdy obywatel dostaje przy wejściu specjalne jednorazowe worki oraz instrukcję o tym, gdzie można się załatwić oraz to, do którego pojemnika można wrzucać zużyte worki.