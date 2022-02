Rosyjski atak na Ukrainę. Pentagon o sytuacji na froncie

Poniedziałek to piąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pentagon podsumował sytuację militarną na froncie. Według Stanów Zjednoczonych Rosjanie wciąż nie osiągnęli przewagi w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Departament Obrony USA przekazał również, że postęp działań ofensywnych armii rosyjskiej wokół Kijowa nadal jest powolny. Amerykański resort obrony donosi, że rosyjskie wojska od niedzieli przesunęły się jedynie o pięć kilometrów w kierunku ukraińskiej stolicy.

Resort obrony USA o sytuacji na froncie

W ocenie Departamentu Obrony USA w nadchodzących dniach głównym celem Rosjan będzie próba okrążenia Kijowa. Pentagon przekazał, że Rosja chce uzyskać dostęp do ukraińskiej stolicy "z różnych stron".

Do tej pory - jak donosi amerykański resort - postęp działań ofensywnych sił rosyjskich na Kijów pozostaje powolny. Resort donosi, że rosyjskie wojska od niedzieli przesunęły się jedynie o pięć kilometrów w kierunku miasta. Amerykańska administracja ostrzega, że rosyjska frustracja powolnym postępem ofensywy na Kijów może spowodować zmianę taktyki na bardziej agresywną.

Pentagon podał, że Putin użył już blisko 75 procent wojsk, oddelegowanych do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę. Według USA Rosja wystrzeliła do tej pory 380 rakiet na cele ukraińskie.

Prezydent Rosji Władimir Putin postawił w niedzielę w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania. Według Associated Press i Reutera chodzi o siły nuklearne, które mają działać w "specjalnym reżimie gotowości bojowej". W poniedziałek Pentagon poinformował, że Stany Zjednoczone monitorują rosyjskie siły nuklearne "tak uważnie, jak to możliwe". Jak dodał, do tej pory nie zauważono żadnych niepokojących ruchów w tym zakresie.