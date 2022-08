"Byłby to ogromny cios polityczny w prestiż Putina"

Czy udany atak na Most Krymski to realny scenariusz? Wobec bieżących wydarzeń na okupowanym Krymie na to pytanie odpowiadali goście "Faktów po Faktach": były ambasador RP w Afganistanie Piotr Łukasiewicz oraz była ambasador RP w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - To byłaby decyzja nie tylko militarna, ale i polityczna - oceniła Pełczyńska-Nałęcz. Łukasiewicz zwracał uwagę na dużą skalę ochrony mostu. - To objaw histerii, niewątpliwie miły dla naszego oka, ale to jest wciąż pewnie fantazja, żeby można było ten most zniszczyć - ocenił.

We wtorek w rejonie dżankojskim na okupowanym Krymie doszło do pożaru w rosyjskiej jednostce wojskowej. Tydzień temu doszło tam do serii eksplozji w rosyjskiej bazie w Nowofedoriwce, wykorzystywanej wcześniej do prowadzenia nalotów przeciwko Ukrainie. Krym od 2014 roku znajduje się pod rosyjską kontrolą, choć większość świata uznaje go za terytorium Ukrainy, nielegalnie anektowane przez Moskwę

"Przypominamy: Krym w normalnym państwie to Morze Czarne, góry, rekreacja i turystyka. Ale Krym okupowany przez Rosję to wybuchy magazynów i wysokie ryzyko śmierci dla najeźdźców i złodziei" - zwracał we wtorek uwagę doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

O sytuację na Krymie pytani byli w środowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 były ambasador RP w Afganistanie, pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz oraz była ambasador RP w Moskwie, dyrektorka Instytutu Strategie 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz: to, co się zdarzyło na Krymie, pokazało Rosjanom, że bezpiecznie nie jest

- Na dzisiaj odbicie militarne Krymu to jest jednak ileś tam kroków do przodu. To, co się zdarzyło, jest wielką zmianą polityczną i moralną, dlatego że w percepcji zarówno rosyjskiej, jak i zachodniej, trzeba przyznać, ten Krym, choć oczywiście nieuznawany, uważany za okupowany, był postrzegany jako już de facto zawłaszczony przez Rosję i nieodbijalny, a Rosjanie wręcz uważali, że to taki niezatapialny statek, że tam się nic już nie może zdarzyć, że to jest ich i tam jest bezpiecznie - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Jej zdaniem to, co się zdarzyło na Krymie, "pokazało Rosjanom, że bezpiecznie nie jest". - Wojna, w percepcji Rosjan, weszła na terytorium Rosji właściwej, bo oni dzisiaj tak Krym widzą, a Zachód i sami Ukraińcy, społeczeństwo ukraińskie, dostali bardzo jasny sygnał, że walka o Krym trwa i to jest realne, że gdzieś w perspektywie ten Krym będzie z powrotem ukraiński - zauważyła.

Wybuchy na Krymie PAP/EPA/Press Office of Head of Crimea

W rozmowie padło pytanie o Most Krymski, łączący okupowany Krym z Rosją. - Pomijając możliwości militarne Ukrainy, czy rzeczywiście można to zrobić, bo trzeba też rozumieć, że Rosjanie bronią tego mostu, to byłaby decyzja nie tylko militarna, ale i polityczna, myślę, że konsultowana nie tylko ramach Ukrainy. Gdyby się tak zdarzyło, byłby to ogromny cios polityczny w prestiż Putina - oceniła.

- To, co się dzieje, ma wymiar militarny, ma też bardzo ważny wymiar prestiżowy i moralny w samej Rosji. Dotknięcie Krymu już dużo zmieniło w Rosji w samym postrzeganiu Putina, choć trzeba też rozumieć, że to nie jest tak, że dzisiaj każdy Rosjanin już zmienił pogląd i zrozumiał, że wojna wkroczyła do Rosji. Tak nie jest. Zdecydowana większość Rosjan uważa, że to nie jest ich wojna - podsumowała.

Most krymski łączący anektowany półwysep z Rosją Shutterstock

Łukasiewicz: most jest niesamowicie, wręcz histerycznie, chroniony

Łukasiewicz pytany o scenariusz zniszczenia Mostu Krymskiego, mówił, że Ukraińcy - o ile, jak sam zaznaczał, zna rzeczywisty stan armii Ukrainy - "nie posiadają w tej chwili środków wdrożonych na pole walki, które pozwalałyby razić Most Kerczeński, bo taka jest jego oficjalna nazwa". - On znajduje się około 300 do 400 kilometrów od linii frontu, przebiegającej przez obwód zaporoski - zauważył.

Jego zdaniem "Ukraińcy na razie nie posiadają środków" do zniszczenia kluczowego mostu. - Musiałby być to jakiś napad lotniczy, żeby ten most rzeczywiście zbombardować - ocenił. - Uszkodzenie mostu możliwe jest przez lotnicze zbombardowanie - mówił.

- Partyzanci oczywiście mogą próbować, ale byłby to efekt propagandowy, chociaż widzimy, że ten most jest niesamowicie, wręcz histerycznie, chroniony. Pływają tam okręty z jakimiś flagami, żeby odpierać radary ukraińskie. Jest to objaw histerii, niewątpliwie miły dla naszego oka, ale to jest wciąż pewnie fantazja, żeby można było ten most zniszczyć, albo przynajmniej uszkodzić - dodał.

Łukasiewicz: Ukraińcy od początku wojny uprawiają partyzantkę na armijną skalę TVN24

