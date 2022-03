Odessa szykuje się na rosyjską inwazję. Mieszkańcy przygotowują worki z piaskiem i "jeże" z kolejowych szyn

Trwa rosyjski atak na Ukrainę. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z Odessy, której mieszkańcy szykują się na atak rosyjskich wojsk. Na miejskiej plaży napełniają worki piaskiem, by z nich tworzyć w mieście zapory.

Wtorek to szósty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące miejską plażę w Odessie, na której leżą stosy worków wypełnionych piaskiem, a mieszkańcy - w ramach zintegrowanej akcji - przenoszą je dalej.

W ten sposób mieszkańcy położonej nad Morzem Czarnym Odessy przygotowują się na inwazję wojsk rosyjskich. Na wideo opublikowanym na profilu portalu Ukraińska Prawda widać, jak tłumy ludzi przenoszą worki z piaskiem do budowania zapór.

Spodziewają się ataku z morza

Mieszkańcy Odessy spawają też fragmenty starych szyn kolejowych i tworzą z nich zapory przeciwczołgowe typu "jeż" - wynika z kolei z nagrania, które - we wtorek - opublikował na swoim profilu na Twitterze dziennikarz "The New York Times" Michael Schwirtz.