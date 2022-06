Zamów napis na pocisku, który Ukraińcy wystrzelą w stronę Rosjan. Student zamieścił na Telegramie nietypową ofertę

"Żołnierze na froncie napiszą twój tekst niezmywalnym markerem na boku pocisku artyleryjskiego 152 mm . A później wystrzelą go w Rosjan. Możesz napisać, co chcesz: życzyć komuś wszystkiego najlepszego albo śmierci w bólach, oświadczyć się, napisać czyjeś imię albo nazwę konta na Instagramie czy Telegramie " - czytamy w opisie oferty zamieszczonej na profilu artillery_text .

Autor usługi zaznaczył, że wszyscy klienci otrzymają zdjęcie pocisku z zamówionym przez siebie tekstem. Cena jednego napisu to 40 dolarów. Dla zamawiających dwie wiadomości przewidziano zniżkę - taki zestaw kosztuje 70 dolarów. Akceptowana jest płatność za pomocą PayPala, Venmo i Revoluta. Do oferty dołączono numer konta, na który należy przelać pieniądze. Zamieszczono tam również zdjęcia kilku pocisków ozdobionych zamówionymi napisami.

Zarobił już 11 tysięcy dolarów

Z autorem oferty skontaktował się portal Vice. Okazało się, że to 20-letni student informatyki. - Na początku wojny denerwowało mnie to, że nic nie robię. Dołączyłem więc do grupy wolontariuszy i pomagałem przygotowywać koktajle Mołotowa. Była to bezużyteczna praca, bo ich data ważności to jeden, dwa dni. My robiliśmy dziennie 1600 koktajli, a większość z nich po prostu się marnowała - wyjaśnił student.