Krzysztof Szczerski w ONZ: granice Polski są otwarte dla wszystkich, którzy uciekają przed agresją Rosji

Podkreślił również m.in., że Polska wysłała specjalne pociągi, by ewakuować seniorów i matki z małymi dziećmi, a Polacy masowo ruszyli, by pomagać uchodźcom. Poinformował też, że w Polsce urodziły się już pierwsze dzieci ukraińskich uchodźców.

Szczerski: nie ma zbrodni bez kary

Szczerski nawiązał do książki "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego i morału, który z niej płynie. - Przesłanie tej książki jest następujące: jeśli ktoś, tak jak Raskolnikow, myśli że jest wyjątkowy i wolny od zobowiązań moralnych i przez to uprawniony do popełnienia zbrodni morderstwa, to w końcu doczeka się kary wynikającej z samej zbrodni (...). Nie ma zbrodni bez kary - powiedział ambasador.