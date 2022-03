Chersoń. Mieszkańcy protestują przeciwko rosyjskiej okupacji. Ukrinform: padły strzały ostrzegawcze

Mieszkańcy Chersonia zgromadzili się na ulicach, by protestować przeciwko Rosjanom, którzy zajęli miasto. Według agencji informacyjnej Ukrinform rosyjscy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze.

W sobotę, mieszkańcy miasta zgromadzili się na głównym placu miasta, by protestować przeciwko rosyjskiej okupacji - przekazał po godzinie 9 doradca szefa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko.

Ukrinform: padły strzały ostrzegawcze

Z informacji, które przekazała na Telegramie agencja informacyjna Ukrinform, wynika, że podczas demonstracji, "Rosjanie otworzyli ogień ostrzegawczy do ludności cywilnej". - (...) ale to nie powstrzymało mieszkańców Chersonia. Na plac wciąż napływają ludzie z całego miasta. Protestują przeciwko rosyjskiej agresji i okupacji - podała agencja Ukrinform.

Również NEXTA pokazała, jak Ukraińcy z Chersonia blokują przejazd rosyjskiej kolumny wojskowej. Jedna z osób położyła się nawet na ziemi, przed kołami pojazdu. Po chwili do tłumu zgromadzonego na ulicy zbliżył się kolejny pojazd wojskowy. Jednak cywile i jemu nie pozwolili przejechać.

Chersoń zajęty przez Rosjan. Mieszkańcy: jesteśmy za Ukrainą

W czwartek nad ranem ukraińskie władze podały, że Rosjanie po ciężkich walkach przejęli kontrolę nad Chersoniem na południu kraju. Wiceburmistrz tego miasta Jurij Strymaczenko rozmawiał z Michałem Sznajderem na antenie TVN24. - Mamy trudną sytuację. Zbliżamy się do katastrofy humanitarnej. Mamy zbyt mało żywności dla ludzi, nie jesteśmy w stanie przekazywać ludziom żywności, bo całe miasto jest okupowane - relacjonował.

W sobotę na antenie TVN24, o sytuacji w Chersoniu opowiedział jeden z mieszkańców. - Z Chersonia nie da się wyjechać. Nikt nie przepuszcza, nawet pomocy humanitarnej. W sklepach prawie nic już nie ma. Mleka nie ma. Do niektórych sklepów są dostawy. Nie ma tak, że wszyscy są głodni. Mieszkańcy Chersonia są za Ukrainą i coraz więcej ludzi wychodzi na plac Wolności, ale jak to będzie wyglądało nikt nie może przewidzieć – powiedział Andriij Sharaburiak, mieszkaniec Chersonia.

Źródło zdjęcia głównego: Facebook - General Staff of the Armed Forces of Ukraine