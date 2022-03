Wojna na Ukrainie. Amerykańscy kongresmeni Michael McCaul i Gregory Meeks w rozmowie z Piotrem Kraśką

To, co dzieje się na Ukrainie jest absolutnie przerażające. Bombardowanie szpitali dziecięcych, bombardowanie korytarzy humanitarnych, to wychodzi daleko poza konwencję genewską. Mówimy tutaj o zbrodniach wojennych - powiedział amerykański kongresmen Michael McCaul w wywiadzie dla TVN24. - Putin może wygrać bitwę, ale nie wygra wojny. Nie pozwolimy na to, by zło wygrało - oświadczył Gregory Meeks przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.

Od 11 dni Ukraina broni się przed wciąż atakującymi wojskami rosyjskimi. Pociski spadają na cele wojskowe, ale i obiekty cywilne. Za naszą wschodnią granicą trwa kryzys humanitarny.

W niedzielę w TVN24 o sytuacji na Ukrainie z Piotrem Kraśką rozmawiali amerykańscy kongresmeni oraz członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów - demokrata Gregory Meeks i republikanin Michael McCaul. Obaj wchodzą w skład delegacji, która w Polsce i Ukrainie spotkała się uchodźcami i ludźmi niosącymi im pomoc, a także z ukraińskimi politykami oraz amerykańskimi żołnierzami przerzuconymi do Europy dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Meeks: nie pozwolimy na to, by zło wygrało

- Putin może wygrać bitwę, ale nie wygra wojny. Nie pozwolimy na to, by zło wygrało - oświadczył Meeks.

Jak dodał, z tego właśnie powodu 140 państw ONZ zagłosowało przeciwko Rosji. - Dlatego właśnie polski rząd i polski naród w sposób zdecydowany postawili się. Dlatego właśnie NATO w sposób zdecydowany zjednoczyło się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego demokraci i republikanie stoją dziś razem, by nie dopuścić do zwycięstwa Putina - mówił przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu.

Polityk odniósł się także do słów prezydenta Joe Bidena, który oświadczył niedawno, że USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO. - Wiemy, że na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność zapisana w artykule piątym, by bronić wszystkich sojuszników z NATO. To jest nasze zadanie, nasza odpowiedzialność. My to zobowiązanie zrealizujemy - zapewnił.

Meeks zwrócił uwagę, że w Polsce stacjonuje obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. - Powinniśmy wzmacniać wschodnią flankę NATO, kraje takie, jak Polska, żeby chronić je przed uderzeniem odwetowym Putina - mówił kongresmen.

Jak dodał, przywódca Rosji "przeliczył się, jeżeli chodzi o Ukrainę". - Gdy uruchomimy artykuł piąty, to nie tylko Polska, to cały świat będzie przeciwko niemu. To byłby poważny błąd z jego strony - uznał demokrata. Zapewnił Polaków o "wielkiej współpracy" armii amerykańskiej i polskiego wojska.

- Nie chcemy atakować, chcemy bronić się przed atakiem Putina - podkreślił Meeks.

McCaul: to co robią Rosjanie wychodzi poza konwencję genewską

- To, co dzieje się na Ukrainie jest absolutnie przerażające. Bombardowanie szpitali dziecięcych, bombardowanie korytarzy humanitarnych, to wychodzi daleko poza konwencję genewską. Mówimy tutaj o zbrodniach wojennych - stwierdził Michael McCaul. Jak podkreślił, "jesteśmy pierwszą (amerykańską - red.) delegacją, która przyjechała tu po inwazji (Rosji na Ukrainę - red.)". - Widzimy kobiety i dzieci, które uciekają z kraju. To przypomina lata 40. - mówił republikanin.

- Kwestia pomocy humanitarnej to jest jedna rzecz, ale za każdym razem, gdy rozmawiamy z przedstawicielami ukraińskich władz słyszymy: potrzebujemy broni - powiedział McCaul. - Mamy broń, możemy pomóc. Nasi sojusznicy z NATO mogą dostarczyć tę broń na Ukrainę - zapewnił.

Kongresmen powiedział, że w USA sądzono, że rosyjska inwazja skończy się w ciągu trzech dni. - Nasi eksperci tak mówili. Ale opór Ukraińców był inspirujący. Jest dziesiąty dzień wojny, a oni dalej się bronią - zauważył z podziwem. Jak dodał, "wola narodu ukraińskiego zwycięży z rosyjską armią".

McCaul: nie możemy siedzieć z założonymi rękami

McCaul ocenił, że "świat i NATO nigdy nie były tak zjednoczone". - Patrząc na matki i dzieci (z Ukrainy - red.), prawie wszyscy członkowie naszej delegacji mieli łzy w oczach - wyznał kongresmen. Porównał rosyjską inwazję na Ukrainie do ataku Hitlera na Polskę.

- Pytanie, co możemy zrobić, by powstrzymać tę rzeź. Jest to pytanie moralne - powiedział republikanin. Jak dodał, "nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i patrzeć jak cały naród i dzieci są tam mordowane". - (Rosjanie - red.) uderzyli w szpital dla dzieci chorych na raka, to potwory - stwierdził. - Wrócimy z tej podróży bardziej zjednoczeni jako Amerykanie, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to powstrzymać - oświadczył.

Kongresmen Meeks zgodził się z przedmówcą. - Jeśli tego nie zrobimy, ten zły człowiek będzie kontynuować to, co zaczął - powiedział. Ostrzegł, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. - Pójdzie dalej, pójdzie do Polski. My na to nie pozwolimy. Zostanie zatrzymany - zapewnił demokrata.

