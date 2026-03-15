Świat

Zamknęli przestrzeń dla amerykańskich samolotów wojskowych

Amerykański samolot rozpoznawczy RC-135 podczas tankowania w locie
Donald Trump traci zwolenników, przez wojnę z Iranem
Źródło: TVN24
Szwajcarski rząd podjął decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla amerykańskich samolotów wojskowych. Waszyngton wnioskował o możliwość przelotu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Strona szwajcarska otrzymała od Amerykanów cztery wnioski o przelot samolotów rozpoznawczych. Zgodę uzyskały loty dwóch maszyn transportowych oraz jeden lot techniczny po zakończonej konserwacji.

W komunikacie opublikowanym na stronie szwajcarskiego rządu można przeczytać, że Szwajcaria stosuje prawo neutralności w relacjach z USA, Izraelem i Iranem - trzema kluczowymi stronami trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Przepisy te "zabraniają przelotów stronom konfliktu, jeśli służą one celom wojskowym związanym z tym konfliktem".

Iran "nie posiadał broni jądrowej". To sygnał dla Kima

Iran "nie posiadał broni jądrowej". To sygnał dla Kima

Iran będzie atakować "ulepszoną bronią". Ostrzegają ten kraj

Iran będzie atakować "ulepszoną bronią". Ostrzegają ten kraj

"Dopuszczalne są tranzyty humanitarne i medyczne, w tym transport rannych, a także przeloty, które nie mają żadnego związku z konfliktem" - czytamy w komunikacie.

Szwajcaria nadal utrzymuje roczne zezwolenie na przeloty jasno "określonych amerykańskich samolotów rządowych". W oświadczeniu zaznaczono jednak, że zasada ta nie dotyczy lotów państwowych, które "stanowiłyby wsparcie wojskowe" w trwającej wojnie, rozpoczętej przez USA i Izrael przeciwko Iranowi 28 lutego.

Opracował Michał Malinowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Airman 1st Class Aidan Martinez / U.S. Air Force

