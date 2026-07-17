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Świat

Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Siedem ofiar śmiertelnych, drony nad państwami Zatoki Perskiej

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USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku nocnych ataków USA na mosty w południowym Iranie. W odpowiedzi Teheran wysłał drony na państwa Zatoki Perskiej.

W wyniku nalotów USA zniszczonych zostało pięć mostów na terenie prowincji Hormozgan w południowym Iranie, w tym ważne przeprawy drogowe - przekazała w piątek rano irańska agencja IRNA. Na nagraniach widać pożary, jakie wybuchły po amerykańskich atakach. Władze poinformowały, że zginęło siedem osób, a dziewięć zostało rannych.

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Iran odpowiedział serią ataków dronowych na państwa w regionie. Syreny alarmowe dwukrotnie zabrzmiały w stolicy Bahrajnu. O niszczeniu irańskich dronów informowało również dowództwo wojsk Kuwejtu. W Dosze w Katarze ranne od odłamków zestrzelonego drona zostało dziecko - przekazało ministerstwo zdrowia.

Irańskie dowództwo podało również, że przeprowadziło naloty na Syrię, gdzie celem było amerykańskie centrum dowodzenia Al-Tanf przy granicy z Iranem.

Szósta noc ataków z rzędu

Wcześniej w czwartek Centralne Dowództwo USA poinformowało, że amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na cele w Iranie. Jak podano, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo odnotnowało, że to szósta noc ataków z rzędu.

- Iran w dalszym ciągu prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i deklaruje, że chce zawrzeć z nami porozumienie - przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Przypomniała, że amerykańskie siły wznowiły we wtorek blokadę irańskich portów. Jak mówiła, w ciągu pierwszych 24 godzin obowiązywania blokady amerykańskie siły przekierowały dwa statki handlowe na inną trasę oraz doprowadziły do zatrzymania jednego statku, który nie zastosował się do wydanych poleceń.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Konflikt na Bliskim WschodzieIranBliski Wschód
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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