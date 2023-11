"Strefa Gazy staje się cmentarzem dla dzieci". Sekretarz generalny ONZ wzywa do zakończenia wojny

Strefę Gazy określił jako "cmentarz dzieci"

Jego zdaniem "koszmar w Gazie to coś więcej niż kryzys humanitarny, to kryzys ludzkości". Potępił jednocześnie "ohydne akty terrorystyczne" Hamasu z 7 października i ostro skrytykował palestyński ruch oraz inne grupy, które wykorzystują "cywilów jako ludzkie tarcze i w dalszym ciągu bezkrytycznie ostrzeliwują Izrael rakietami".

Wśród ofiar pracownicy mediów

Oświadczenie szefów agencji ONZ. Chcą zawieszenia broni

"Całe społeczeństwo jest oblegane i atakowane, odmawia się mu dostępu do środków niezbędnych do przeżycia, bombarduje jego domy, schroniska, szpitale i miejsca kultu. To jest niedopuszczalne – napisali w oświadczeniu. "Potrzebujemy natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni. Minęło 30 dni. Wystarczy. To musi się teraz skończyć" - dodali.