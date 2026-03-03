Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Czego obawiają się Amerykanie po ataku na Iran? Nowy sondaż

Protest w Los Angeles (2 marca)
Trump o amerykańskiej operacji w Iranie. "Chcieliśmy to zatrzymać"
Źródło: TVN24
Większość Amerykanów obawia się, że operacja USA i Izraela w Iranie doprowadzi do długotrwałego konfliktu. Ponad połowa uważa też, że Donald Trump nie ma wyraźnego planu.

Nowy sondaż SSRS dla CNN został przeprowadzony po ataku USA i Izraela na Iran w sobotę i niedzielę na grupie 1004 dorosłych Amerykanów. Z badania wynika, że 59 proc. z nich jest przeciwna podjęciu militarnych działań przez USA w Iranie, w tym 31 proc. jest zdecydowanie przeciwna. 41 proc. popiera tę interwencję, z czego 16 proc. jest zdecydowanie za.

Zdaniem ponad połowy (54 proc.) badanych, wskutek rozpoczętej w sobotę operacji Iran stanie się większym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie 56 proc. obawia się, że możliwy jest długotrwały konflikt pomiędzy USA i Iranem, z czego 24 proc. uważa taki scenariusz za bardzo prawdopodobny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Okazja "zbyt dobra, aby ją przepuścić". Tak zginął Chamenei

Okazja "zbyt dobra, aby ją przepuścić". Tak zginął Chamenei

Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

Wątpliwości co do postępowania Donalda Trumpa

Według 60 proc. uczestników sondażu Donald Trump nie ma wyraźnego planu na dalsze postępowanie w sprawie Iranu. Przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych. Zdaniem 62 proc. prezydent USA powinien uzyskać zgodę Kongresu na dalsze działania wojskowe.

Tylko nieco ponad jedna czwarta (27 proc.) uważa, że Stany Zjednoczone podjęły wystarczające wysiłki dyplomatyczne wobec Iranu przed użyciem siły militarnej. 39 proc. twierdzi, że USA nie zrobiły dyplomatycznie wystarczająco dużo, a 33 proc. nie ma zdania.

CNN zauważa, że badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed pojawieniem się informacji, że w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy.

Atak na Iran. Jak długo potrwa operacja?

Atak USA i Izraela na Iran rozpoczął się w sobotę rano. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie. W czasie ataku w sobotę zabity został najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz inni wysocy rangą przywódcy polityczni i wojskowi Iranu. W niedzielę Trump powiedział w rozmowie z "Daily Mail", że operacja przeciwko Iranowi "zajmie cztery tygodnie lub mniej". W innym wystąpieniu mówił, że USA planowały cztery-pięć tygodni, ale są gotowe na dłuższą operację.

Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym

BIZNES

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Udostępnij:
Tagi:
USASondażeIzraelIran
Czytaj także:
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetę i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Świat
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Irańskie pociski spadły na Dubaj
Kilkuset Polaków opuściło Bliski Wschód. Tusk: są już w Polsce lub w drodze do Polski
Polska
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Teheran, Iran (03.03.2026)
Groźby z Iranu. "Każdy taki akt byłby uważany za współudział"
RELACJA
03 1150 kprm-0002
Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa
BIZNES
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona". Nie, to inny wybuch
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch
Gabriela Sieczkowska
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Bali się, że zacznie "sypać", wywieźli go do lasu i zabili
Poznań
Straż(zdjęcie ilustracyjne)
Strażak skazany za podżeganie do podpaleń aut kolegów z pracy
Wrocław
Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r.
"Czerwone plamy" na szyi Donalda Trumpa. Prezydencki lekarz zabrał głos
Świat
imageTitle
Amerykańska koszykarka wydalona z Polski. Prędko nie wróci
EUROSPORT
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
BIZNES
Potrącenie na przejściu dla pieszych
Była na pasach, wjechał w nią samochód. Nagranie
Katowice
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
WARSZAWA
molenda tacik bojan 03032026
"Czwarty stopień zagrożenia", "MSZ odradza przyjazd"
Świat
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
WARSZAWA
Jechał 206 km/h autostradą A4
Jechał z prędkością 206 kilometrów na godzinę. To drogowy recydywista
Katowice
Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń
Mniej śmierci na polskich drogach. Sprawdziliśmy dlaczego
Filip Czekała
22-latek usłyszał zarzut zabójstwa młodej kobiety
Młoda kobieta zginęła od ciosów w szyję
Łódź
imageTitle
Nieustępliwość prawników i zawodnika zaowocowała przełomem. Siatkarz wraca do gry
EUROSPORT
shutterstock_1997141405
Zaczynają w wieku 15 lat, ale do osiemnastki nie dostaną pomocy. To u nas wciąż towar luksusowy
Zdrowie
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
WARSZAWA
imageTitle
Zmarł podczas podróży poślubnej. Klub wstrząśnięty
EUROSPORT
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
BIZNES
Lotnisko Kraków-Balice, Straż Graniczna
Na Malediwy nie polecieli, czeka ich proces
Kraków
imageTitle
Barcelona liczy dni do powrotu Lewandowskiego. Kiedy mecz z Atletico w Pucharze Króla?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica