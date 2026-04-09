Świat Izrael: nie żyje ważna postać Hezbollahu

Dym nad Bejrutem po izraelskich atakach (08.04.2026) Źródło: Reuters

"Ali Yusuf Harshi Harszi był bliskim współpracownikiem i osobistym doradcą sekretarza generalnego Hezbollahu Naima Kasema i odegrał kluczową rolę w zarządzaniu jego biurem i zapewnianiu bezpieczeństwa" - przekazała armia w oświadczeniu.

🔴ELIMINATED: Ali Yusuf Harshi, the personal secretary to Hezbollah Secretary-General Naim Qassem in Beirut.



A close associate and personal advisor, Harshi played a key role in managing and securing Qassem’s office.



— Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

Siły zbrojne poinformowały również, że nocą zaatakowały dwie kluczowe przeprawy przez rzekę Litani, używane przez organizację terrorystyczną Hezbollah do przerzucania na południe Libanu uzbrojenia, służącego do ataków na Izrael.

Wojsko dodało, że udało mu się również zniszczyć około 10 składów broni, wyrzutni rakiet oraz kwater Hezbollahu w południowym Libanie.

Zmasowany atak na Liban

W środę Izrael przeprowadził zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie, w których zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. Wcześniej Waszyngton i Teheran zgodziły się na dwutygodniowe wstrzymanie ognia w wojnie, trwającej od 28 lutego. Władze USA i Izraela zaznaczyły, że porozumienie to nie obejmuje trwających działań militarnych na terytorium Libanu.

Walki na izraelsko-libańskim pograniczu są prowadzone od 2 marca, kiedy to Hezbollah, organizacja finansowana przez Iran i działająca głównie w Libanie, dołączył do konfliktu, atakując Izrael.

