Świat

Izrael: nie żyje ważna postać Hezbollahu

Skutki izraelskich ataków na Bejrut
Dym nad Bejrutem po izraelskich atakach (08.04.2026)
Ali Jusuf Harszi, bliski współpracownik przywódcy Hezbollahu, zginął w środowym ataku na Bejrut - poinformowała izraelska armia. Dodała też, że zniszczono składy broni, wyrzutnie rakiet i kwatery Hezbollahu.

"Ali Yusuf Harshi Harszi był bliskim współpracownikiem i osobistym doradcą sekretarza generalnego Hezbollahu Naima Kasema i odegrał kluczową rolę w zarządzaniu jego biurem i zapewnianiu bezpieczeństwa" - przekazała armia w oświadczeniu.

Siły zbrojne poinformowały również, że nocą zaatakowały dwie kluczowe przeprawy przez rzekę Litani, używane przez organizację terrorystyczną Hezbollah do przerzucania na południe Libanu uzbrojenia, służącego do ataków na Izrael.

Wojsko dodało, że udało mu się również zniszczyć około 10 składów broni, wyrzutni rakiet oraz kwater Hezbollahu w południowym Libanie.

Zmasowany atak na Liban

W środę Izrael przeprowadził zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie, w których zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. Wcześniej Waszyngton i Teheran zgodziły się na dwutygodniowe wstrzymanie ognia w wojnie, trwającej od 28 lutego. Władze USA i Izraela zaznaczyły, że porozumienie to nie obejmuje trwających działań militarnych na terytorium Libanu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"

Walki na izraelsko-libańskim pograniczu są prowadzone od 2 marca, kiedy to Hezbollah, organizacja finansowana przez Iran i działająca głównie w Libanie, dołączył do konfliktu, atakując Izrael.

Kuba Koprzywa
