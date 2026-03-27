Świat

Rozmowy USA z Iranem już "w tym tygodniu"? Witkoff o szczegółach

Steve Witkoff
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff poinformował, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania z przedstawicielami Iranu. Przekazał też, że już niedługo spodziewa się odpowiedzi kraju na amerykańską propozycję pokojową. - To rozwiązałoby wszystko - ocenił.

W czasie sponsorowanej przez saudyjski fundusz majątkowy konferencji FII Priority w Miami Steve Witkoff nawiązał do kwestii rozmów pomiędzy USA a Iranem. - Moja definicja prawdziwych negocjacji brzmi: "Będziemy tu siedzieć i nie wyjdziemy, dopóki nie skończymy", i to właśnie zaproponowaliśmy. Myślimy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania. Z pewnością na to liczymy - powiedział.

Dodał też, że przez cieśninę Ormuz przepływają statki. - To bardzo dobry znak. Myślę, że prezydent [Donald Trump - red.] chce porozumienia pokojowego, ale wierzy też w pokój poprzez siłę. Bez presji nigdy nie można nikogo zmusić do stołu negocjacyjnego - stwierdzi Witkoff.

Trump: Iran negocjuje. Media o "15-punktowym planie"

15-punktowa propozycja porozumienia

Witkoff powiedział również, że USA przekazały Iranowi 15-punktową propozycję porozumienia pokojowego "już jakiś czas temu" i lada chwila oczekują odpowiedzi z Teheranu.

- To rozwiązałoby wszystko. Rozwiązałoby to kwestię wzbogacania uranu (...), rozwiązałoby to również kwestię materiałów, ponieważ mają zgromadzone blisko tysiąc kilogramów wzbogaconego materiału, którego muszą się pozbyć. Rozwiązałoby to kwestię gromadzenia zapasów i kwestię nadzoru. Wszystkie te kwestie są dla nas czerwonymi liniami - wymieniał.

Dodał jednak, że "nie chce doprowadzić do upadku narodu irańskiego", lecz by "dołączył do Ligi Narodów", prosperował i nie wspierał więcej terroryzmu.

Z poprzednich wypowiedzi urzędników Białego Domu wynika, że ewentualnym negocjacjom z Iranem miałby przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział w piątek, że jak dotąd między dwiema stronami doszło do "wymiany wiadomości", a USA otrzymały sygnał o gotowości do rozmów.

Wojna USA i Izraela z Iranem trwa od 28 lutego.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: noamgalai/Shutterstock

USAIranKonflikty zbrojne IranuUSA - IranNapięcie USA - IranSteve WitkoffBliski Wschód
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
