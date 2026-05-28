Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Reuters: USA zaatakowały obiekt wojskowy w Iranie

|
Bandar Abbas, Iran
Reuters: USA przeprowadziły atak na obiekt wojskowy w Iranie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
USA przeprowadziły nowe ataki na Iran - przekazał Reuters. Zaatakowano między innymi obiekt wojskowy i strącono wiele dronów. Irańskie media poinformowały o eksplozjach w okolicach Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz.

Amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę nowe ataki, w tym na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz - poinformował Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Wojsko USA przechwyciło i strąciło wiele irańskich dronów, które stanowiły podobne zagrożenie - napisała agencja, cytując anonimowe źródło.

Amerykańskie Dowództwo Centralne, które odpowiada za siły USA w tym regionie, nie informowało jak dotąd o nowych atakach.

Media: eksplozje w mieście nad cieśniną Ormuz

Według doniesień irańskich mediów w nocy ze środy na czwartek w okolicach miasta portowego Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz słychać było trzy eksplozje. Powiadomiono też o uruchomieniu obrony powietrznej.

To już drugi atak USA na cele w Iranie w tym tygodniu. W poniedziałek Dowództwo Centralne poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń "w samoobronie" na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i jednostki stawiające miny.

Trump o negocjacjach

W środę prezydent USA Donald Trump oświadczył na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem.

- Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy - albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę - powiedział Trump. - Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić (do Iranu) i dokończyć (to), a może nie - dodał.

Biały Dom dementuje informacje o Iranie. Trump zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biały Dom dementuje informacje o Iranie. Trump zabrał głos

W miniony weekend Trump powiedział, że jego kraj jest bliski porozumienia pokojowego z Iranem. Później jednak zasugerował, że może to zająć jeszcze trochę czasu i nie spieszy mu się z zawarciem umowy.

OGLĄDAJ: Trump wycofa wojska z Europy? "Te młyny już mielą"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
USAIranBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Zwabił mężczyznę pod klubem na Mazowieckiej
Zwabił go przy klubie, woził po mieście, próbował okraść
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
BIZNES
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
EN_01662405_0088
"Rozejście" Kaczyńskiego i Nawrockiego. Profesor Dudek: jestem zaskoczony, że o tak drobną sprawę
Kropka nad i
Hawana, Kuba
Politico: Pentagon szykuje grunt pod inwazję na Kubę
Świat
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
Świat
Ursula von der Leyen
Von der Leyen po rozmowie z Zełenskim. "Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania"
Świat
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
Świat
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
12 strzałów w kierunku migrantów. Decyzja sądu w sprawie żołnierza
Lublin
Policjanci zatrzymali stalkera
Zgotował kilku kobietom piekło. Wreszcie nadszedł moment kary
Katarzyna Kędra
Pogrzeb posła Lewicy Łukasza Litewki (PAP)
Pożar na grobie Łukasza Litewki
Katowice
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
6 min
pc
"Już nie ma pewności, że to Rosja prowadzi ofensywę"
Fakty+
Sąd Okręgowy w Łomży
Ofiara była pijana, ksiądz dotykał ją po udach. Jest wyrok
Białystok
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
O krok od tragedii. Autobus był sprawny, kierowca pijany
WARSZAWA
imageTitle
Przejdzie między najwyższymi budynkami w Polsce. Wyjaśniamy, jak to zrobi
EUROSPORT
imageTitle
Kłóciły się na korcie, po meczu nie podały sobie ręki
EUROSPORT
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
Polska
45 min
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
Polacy inaczej już patrzą na Ukraińców. "Obserwujemy to codziennie"
Terlikowski. Istota rzeczy
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Marcin Zagórski (C), podinsp. Robert Opas (P) i prokurator Karolina Staros (L)
Areszty za fałszywe alarmy, odesłany wniosek prezydenta, awans Świątek i Linette
TO WARTO WIEDZIEĆ
opera narodowa warszawa - BOKEH STOCK shutterstock_1589246212
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni, teatr przeprasza
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica