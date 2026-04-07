Wojna na Bliskim Wschodzie. Jest zgoda na wstrzymanie ognia na dwa tygodnie

- Donald Trump oświadczył w środę w nocy czasu polskiego w mediach społecznościowych, że "wstrzyma" zapowiadany atak na Iran o dwa tygodnie.
- Na wstrzymanie ognia zgodziła się również Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.
- Wcześniej o odroczenie terminu poprosił prezydent Pakistanu Shehbaz Sharif. Tej nocy miał minąć termin ultimatum, które Trump dał Iranowi na odblokowanie cieśniny Ormuz.
- We wtorek prezydent USA pisał w mediach społecznościowych, że "dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja" Iranu. Zareagował na to między innymi papież Leon XIV.
- Trwają dyskusje na temat rozmów osobistych, ale nic nie jest ostateczne, dopóki nie ogłosi tego prezydent lub Biały Dom - powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.
Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się w Islamabadzie z udziałem pakistańskich mediatorów - poinformowali amerykańscy urzędnicy.
Oczekuje się, że specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff, zięć Jared Kushner i wiceprezydent J.D. Vance - jak poinformowali urzędnicy - wezmą udział w spotkaniu. Vance przebywa obecnie z wizytą na Węgrzech, a źródła podają, że jego podróż może zostać przedłużona.
Izraelscy urzędnicy są zaniepokojeni porozumieniem o tymczasowym zawieszeniu broni, jakie USA zawarły z Iranem - poinformowała stacja CNN, powołując się na izraelskie źródło.
Źródło podało, że Izrael będzie przestrzegał zawieszenia broni, idąc w ślady prezydenta USA Donalda Trumpa, ale podkreśliło, że Izrael robi to jednak niechętnie - Tel Awiw wciąż ma na liście kolejne cele, które chciałby osiągnąć poprzez działania militarne.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Izrael zaprzestanie ataków na Iran, jeśli Trump osiągnie zawieszenie broni. Przyznał jednak, że Trump jest "liderem" i "jego sojusznikiem". -Ostatecznie prezydent Trump sam podejmuje decyzje i czy je szanuję? Tak, szanuję - powiedział Netanjahu w wywiadzie dla CNN 18 marca.
Armia amerykańska wstrzymała ataki na terytorium Iranu - poinformował CNN, powołując się na przedstawiciela USA.
Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że 10-punktowy plan Iranu "kładzie nacisk na fundamentalne kwestie", takie jak "regulowany przepływ przez Cieśninę Ormuz pod nadzorem Sił Zbrojnych Iranu". Zapewniłoby to Iranowi "wyjątkową pozycję ekonomiczną i geopolityczną" - czytamy w oświadczeniu.
Minister spraw zagranicznych Iranu Seyed Abbas Aragczi powiedział, że w ciągu dwóch tygodni bezpieczne przejście przez Cieśninę Ormuz "będzie możliwe dzięki koordynacji z Siłami Zbrojnymi Iranu i z należytym uwzględnieniem ograniczeń technicznych".
Aragczi wyraził również wdzięczność premierowi Pakistanu Shehbazowi Sharifowi i dowódcy armii pakistańskiej Asimowi Munirowi za wezwanie Trumpa do wprowadzenia zawieszenia broni.
- Gdy przeczytałem wpis Donalda Trumpa, pomyślałem sobie o bajce "Chłopiec, który wołał o pomoc". Zastanawiam się do jakiego stopnia to nie będzie trochę tak w przypadku Donalda Trumpa, który wyzywa Iran od psycholi, używa języka bardzo niecenzuralnego. Ogłasza sukces dwutygodniowego rozejmu, który polega na tym, że zostanie otwarta cieśnina Ormuz, która była otwarta przed atakiem USA, a przy władzy w Teheranie pozostaje ten sam reżim - wskazał Marcin Wrona.
Korespondent TVN w Waszyngtonie Marcin Wrona podkreślił, że "w ogóle nie jest zaskoczony" tym rozwiązaniem sytuacji. - Ewidentnie było coś, do czego dążył Donald Trump - wskazał. Zwrócił uwagę, że Iran i USA "potrzebują wytchnienia". - Gdy czytamy doniesienia przeróżnych mediów to możemy się dowiedzieć, że Amerykanie się trochę wystrzelali ze swojej amunicji. Amerykanie mają przemęczoną załogę lotniskowca Gerald Ford, która jest non stop w służbie, a przecież ten sam lotniskowiec wcześniej służył w Wenezueli - zauważył.
Teheran twierdzi, że zaakceptuje zakończenie wojny dopiero po dopracowaniu szczegółów zgodnie z 10-punktowym planem - przekazała agencja Reutera, powołując się na irańskie media.
Irańskie media państwowe poinformowały, że 10-punktowa propozycja Iranu obejmuje kontrolowany tranzyt przez cieśninę Ormuz, zakończenie wojny z Iranem i grupami sojuszniczymi i wycofanie sił bojowych USA ze wszystkich baz regionalnych.
Portal Axios poinformował, że pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem w sprawie porozumienia kończącego wojnę ma się odbyć w piątek w Islamabadzie.
- Trump przyzwyczaił nas do zaskoczeń i przyzwyczaił nas do tego, że dwa tygodnie może trwać nawet wiele miesięcy, bo przecież Putinowi też dawał dwa tygodnie na różnego rodzaju rozwiązania - powiedział w TVN24 redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" Jacek Stawiski. - Czas musi pokazać, co stoi za tym oświadczeniem - podkreślił.
- Uważałem, że te groźne, drastyczne wpisy, do których nawet papież się odniósł, że są nie do przyjęcia, że one są przerysowane świadomie, że Stany Zjednoczone nie są gotowe do pójścia na konflikt zbrojny z Iranem. Do niczego to im nie jest potrzebne, bo odwróciłoby kompletnie sympatię do jakichkolwiek elementów racjonalności w tym konflikcie, gdzie Amerykanie, Izraelczycy i inne państwa chcą, żeby reżim irański nie miał broni atomowej, ale i broni rakietowej i innych niebezpiecznych broni - dodał.
New York Times: Iran zaakceptował propozycję dwutygodniowego rozejmu zaproponowaną przez Pakistan. Rozejm został zatwierdzony przez nowego najwyższego przywódcę.
Izrael jest częścią dwutygodniowego zawieszenia broni, ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa zaledwie półtorej godziny przed upływem terminu, w którym Iran ma ponownie otworzyć Cieśninę Ormuz, pod groźbą nasilenia ataków militarnych na infrastrukturę cywilną - powiedział CNN wysoki rangą urzędnik Białego Domu. Izrael zgodził się również zawiesić bombardowania na czas trwania negocjacji - poinformował urzędnik.
- Ze strony irańskiej nie mamy jeszcze żadnego oficjalnego komentarza. Natomiast warto wspomnieć, że Irańczycy podchodzą z pozycji zero zaufania, zważywszy na to, że już dwukrotnie byli zaatakowani przez Stany Zjednoczone - zwróciła uwagę Karolina Cieślik-Jakubiak. - Kolejne komentarze i pełną odpowiedź przyniesie ranek - stwierdziła.
To jest dobra wiadomość. Świadectwo tego i deklaracja Donalda Trumpa, że ultimatum zostaje wstrzymane na okres dwóch tygodni jest oczywiście dobrą informacją - oceniła w TVN24 iranistka Karolina Cieślik-Jakubiak. - Drugą rzeczą jest to, że nie wiemy do końca, jak te słowa czytać. Czy to oznacza, że przez okres dwóch tygodni Iran nie będzie bombardowany wcale, czy też Donald Trump wstrzymał się od realizacji ataku, który miałby być tak silny, że mógłby przynieść kres cywilizacji - dodała.
Prezydent USA przekazał we wpisie na platformie Truth Social, że dojdzie do "obustronnego zawieszenia broni". Amerykański przywódca poinformował, że Teheran przekazał 10-punktową propozycję. "Jest to praktyczna podstawa do negocjacji" - ocenił.
Donald Trump stwierdził, że "prawie wszystkie punkty wcześniejszych sporów zostały uzgodnione między USA a Iranem". "Okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie umowy, ale jesteśmy bardzo daleko od osiągnięcia ostatecznego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem" - zastrzegł.
"Zgodziłem się zawiesić bombardowania i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - poinformował prezydent USA Donald Trump.
Izraelska armia (IDF) wezwała do ewakuacji mieszkańców Tyru w południowym Libanie - poinformowała agencja AFP, cytując wpis w serwisie Telegram rzecznika sił zbrojnych Izraela, Awiczaja Adraia.
Największy irański producent aluminium i kompleks petrochemiczny padły ofiarą ataku rakietowego - donoszą irańskie media państwowe. Według zastępcy gubernatora ds. bezpieczeństwa prowincji Chuzestan, atak na kompleks petrochemiczny Fajr w mieście Mahszahr dotyczył zakładu firmy petrochemicznej Amirkabir. W wyniku ataku na fabrykę aluminium w Araku wybuchł duży pożar.
Szefowie dyplomacji Turcji, Hakan Fidan i Pakistanu, Ishaq Dar rozmawiali wieczorem telefonicznie o sytuacji wokół Iranu - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła w tureckim MSZ.
Wysłannik sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa - w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny z Iranem - planuje odwiedzić Iran, ale jego plany podróży będą zależeć od bezpieczeństwa i logistyki.
Jean Arnault, weteran dyplomacji ONZ, mianowany w zeszłym miesiącu wysłannikiem Guterresa ds. konfliktu, udał się w poniedziałek na Bliski Wschód.
Stacja CNN poinformowała, powołując się na regionalne źródło, że "wkrótce spodziewane są dobre wieści z obu stron" i że rozmowy były prowadzone bezpośrednio przez dowódcę pakistańskiej armii, marszałka polowego Asima Munira. Źródło dodało, że porozumienie może zostać sfinalizowane dziś w nocy.
Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła przewagę wzrostów wśród głównych indeksów, a S&P 500 zyskiwał już piąty dzień z rzędu. Inwestorzy mają nadzieję na rozejm między Iranem a USA i Izraelem tuż przed końcem wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa terminem ultimatum.
Minister spraw zagranicznych Francji Jean‑Noel Barrot powiedział, że ma nadzieję, iż prezydent USA Donald Trump nie zrealizuje swoich najnowszych gróźb wobec Iranu. - Nie unicestwia się cywilizacji. To ultimatum nie jest pierwszym, jakie prezydent Trump postawił od początku wojny - zauważył Barrot w telewizji France 2. - Oczywiście mam nadzieję, że nie spełni swoich gróźb, które mogłyby popchnąć region, ale także cały świat w nową eskalację, szczególnie niebezpieczną - dodał.
"Włochy ponawiają swoją stanowczą i zdecydowaną krytykę destabilizujących działań reżimu w Teheranie: od ataków rakietowych zagrażających bezpieczeństwu państw Zatoki Perskiej przez powtarzające się akty zastraszania, mające na celu naruszenie swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, kluczowej dla globalnej gospodarki aż po systematyczne i brutalne represje wobec własnego społeczeństwa. Jednocześnie konieczne jest wyraźne rozróżnienie między odpowiedzialnością reżimu a losem milionów zwykłych obywateli" - głosi oświadczenie włoskiego rządu.
Zaznaczono w nim następnie: "Irańska ludność cywilna nie może i nie powinna płacić ceny za winy swoich rządzących". Rada Ministrów podkreśliła, że "włoski rząd z najwyższą uwagą śledzi rozwój kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz ryzyko dalszej eskalacji militarnej, która mogłaby objąć całe terytorium Iranu, bez rozróżnienia między celami strategicznymi, wojskowymi i cywilnymi".
Ponadto rząd Meloni ogłosił, że podziela stanowisko wyrażone przez instytucje Unii Europejskiej w sprawie konieczności ochrony integralności infrastruktury cywilnej, a także bezpieczeństwa ludności Iranu. Wyraził też nadzieję, że wkrótce uda się osiągnąć negocjowane rozwiązanie kryzysu.
Donald Trump zapytany przez Fox News o stan negocjacji, stwierdził: "Nie mogę nic powiedzieć, ponieważ obecnie prowadzimy gorące dyskusje". Prezydent USA powiedział, że wkrótce zostanie w pełni poinformowany o proponowanym przez premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa dwutygodniowym zawieszeniu broni. - Mogę powiedzieć tyle: znam go bardzo dobrze. To człowiek powszechnie szanowany - powiedział w krótkiej rozmowie telefonicznej.
"Wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokojowego rozwiązania toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie postępują systematycznie i zdecydowanie, co ma potencjał, by w niedalekiej przyszłości przynieść wymierne rezultaty. Aby umożliwić dyplomacji prowadzenie działań, gorąco proszę prezydenta Trumpa o przedłużenie ultimatum o dwa tygodnie. Pakistan, z całą szczerością, prosi irańskich braci o otwarcie Cieśniny Ormuz na odpowiedni okres dwóch tygodni w ramach gestu dobrej woli. Wzywamy również wszystkie strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni na całym świecie przez dwa tygodnie, aby umożliwić dyplomacji ostateczne zakończenie wojny w interesie długotrwałego pokoju i stabilności w regionie" - napisał na platformie X premier Pakistanu Shehbaz Sharif.
Portal Axios podał, powołując się na rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt, że prezydent USA Donald Trump rozważy propozycję premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa o wprowadzenie dwutygodniowego zawieszenia broni, aby "umożliwić dyplomacji osiągnięcie ostatecznego zakończenia wojny".
Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zwrócił się z prośbą do prezydenta USA Donalda Trumpa o odroczenie terminu ultimatum dla władz w Teheranie o dwa tygodnie. "Pakistan, z całą szczerością, prosi irańskich braci o otwarcie cieśniny Ormuz na okres dwóch tygodni w ramach gestu dobrej woli" - dodał Sharif w poście na X.
Szefowie MSZ Polski i Jordanii Radosław Sikorski i Ayman Safadi omówili we wtorkowej rozmowie telefonicznej między innymi kwestie regionalne związane z toczącym się konfliktem. Według MSZ, Sikorski podziękował Safadiemu za wsparcie w ewakuacji polskich obywateli z Jordanii.
Irańskie media ostrzegły we wtorek mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu, by nie korzystali z szeregu dróg i mostów, ogłaszając je "zamkniętą strefą wojskową". Ostrzeżenie ma obowiązywać od godziny 23 czasu teherańskiego (godzina 21.30 w Polsce) do odwołania.
Rosyjskie satelity wykonały dziesiątki zdjęć obiektów na Bliskim Wschodzie, w tym baz USA, które zostały później zaatakowane przez Iran - wynika z raportu ukraińskiego wywiadu, opisanego we wtorek przez Reutersa. Według tych doniesień Rosja i Iran współpracują także w działaniach w cyberprzestrzeni.
Według ukraińskiego wywiadu rosyjskie wsparcie wywiadowcze dotyczyło rozpoznania obiektów, takich jak amerykańskie bazy, lotniska czy pola naftowe między innymi w Arabii Saudyjskiej, Turcji, Jordanii, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Izraelu, Katarze, Iraku i Bahrajnie. Rosyjskie satelity miały też obserwować brytyjsko-amerykańską bazę na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.
Władze sanitarne rozdały 180 tysięcy tabletek jodu mieszkańcom miasta Buszehr na południu Iranu, gdzie znajduje się jedyna w tym kraju elektrownia jądrowa - poinformował lokalny urzędnik, cytowany przez niezależny portal Iran International. Działania zostały podjęte w ramach planu gotowości na wypadek kryzysu.
Według państwowego Klubu Młodych Dziennikarzy (YJC), który powołał się na słowa zastępcy do spraw zdrowia na Uniwersytecie Nauk Medycznych w Buszehr, dystrybucja tabletek rozpoczęła się przed 12-dniową wojną z Izraelem w czerwcu 2025 roku. Decyzję w tej sprawie podjęła krajowa centrala zarządzania kryzysowego.Na początku tabletki rozdawano na terenie elektrowni jądrowej, a następnie działania rozszerzono na całe miasto.
W wyniku izraelsko-amerykańskich bombardowań zniszczona została synagoga w Teheranie - podały we wtorek lokalne media. Półoficjalna agencja irańska Mehr podała, że synagoga ucierpiała wskutek uderzenia w sąsiedni budynek, który był celem bombardowania. Społeczność Żydów irańskich potępiła atak i zadeklarowała wsparcie dla państwa irańskiego.
Iran zerwał bezpośrednie kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na groźby Trumpa - przekazał we wtorek po południu "Wall Street Journal", powołując się na urzędników z Bliskiego Wschodu. Mimo to rozmowy za pośrednictwem mediatorów mają być kontynuowane. Amerykański prezydent powiedział w rozmowie z dziennikarzem Fox News, że zapowiedź zniszczenia irańskich elektrowni i mostów pozostaje aktualna, ale wskazał, co mogłoby zmienić ten plan.
"Prezydent Stanów Zjednoczonych grozi popełnieniem zbrodni wojennych i zniszczeniem 'całej cywilizacji', a wszystko dlatego, że sam rozpoczął katastrofalną wojnę, nie mając żadnego planu ani strategii, jak ją zakończyć. To jest odrażające i Amerykanie tego nie popierają. Lekkomyślność Trumpa niepotrzebnie naraża naszych dzielnych żołnierzy na niebezpieczeństwo, niszczy globalną pozycję Ameryki i sprawia, że życie Amerykanów staje się jeszcze trudniejsze. Musimy się temu wszyscy przeciwstawić" - napisała na X Kamala Harris.
Wpis Donalda Trumpa o Iranie komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były ambasador RP w USA i Izraelu Marek Magierowski. - Powinniśmy się pewnie przyzwyczaić już do tej retoryki używanej przez prezydenta Donalda Trumpa, trochę ostrzejszej niż ta, którą słyszeliśmy podczas jego pierwszej kadencji - mówił. Jak dodał, mimo to "wciąż z każdym kolejnym postem opublikowanym przez prezydenta Trumpa jesteśmy zaskoczeni przekraczaniem kolejnych granic". Wpis prezydenta USA ocenił jako "przerażający".
Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot powiedział we wtorek, że ma nadzieję, iż prezydent USA Trump nie zrealizuje swoich najnowszych gróźb wobec Iranu.
- Nie da się wymazać cywilizacji. To nie jest pierwsze ultimatum, jakie prezydent Trump postawił od początku wojny – powiedział Barrot w telewizji France 2.
Papież Leon oświadczył we wtorek, że groźby Donalda Trumpa wobec ludności Iranu są "nieakceptowalne". Kilka godzin po groźbach prezydenta Trumpa głowa Kościoła zaapelowała do obywateli na całym świecie, by przekonali swoich polityków i poprosili ich o działania na rzecz pokoju.
Leon XIV przypomniał też, że "wiele osób nazwało wojnę w Iranie niesprawiedliwą". Takie głosy płynęły chociażby z Europy. Amerykańsko-izraelskie naloty skrytykował hiszpański rząd.
Papież podkreślił też, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym.
O godzinie 20 we wtorek (ok. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce) mija ultimatum Donalda Trumpa dla Iranu. Stany Zjednoczone żądają odblokowania cieśniny Ormuz. Prezydent USA grozi "końcem cywilizacji".
