Wojna na Bliskim Wschodzie. Propozycja z Pakistanu, Donald Trump "rozważy"

"Włochy ponawiają swoją stanowczą i zdecydowaną krytykę destabilizujących działań reżimu w Teheranie: od ataków rakietowych zagrażających bezpieczeństwu państw Zatoki Perskiej przez powtarzające się akty zastraszania, mające na celu naruszenie swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, kluczowej dla globalnej gospodarki aż po systematyczne i brutalne represje wobec własnego społeczeństwa. Jednocześnie konieczne jest wyraźne rozróżnienie między odpowiedzialnością reżimu a losem milionów zwykłych obywateli" - głosi oświadczenie włoskiego rządu.

Zaznaczono w nim następnie: "Irańska ludność cywilna nie może i nie powinna płacić ceny za winy swoich rządzących". Rada Ministrów podkreśliła, że "włoski rząd z najwyższą uwagą śledzi rozwój kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz ryzyko dalszej eskalacji militarnej, która mogłaby objąć całe terytorium Iranu, bez rozróżnienia między celami strategicznymi, wojskowymi i cywilnymi".

Ponadto rząd Meloni ogłosił, że podziela stanowisko wyrażone przez instytucje Unii Europejskiej w sprawie konieczności ochrony integralności infrastruktury cywilnej, a także bezpieczeństwa ludności Iranu. Wyraził też nadzieję, że wkrótce uda się osiągnąć negocjowane rozwiązanie kryzysu.