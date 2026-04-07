Wojna na Bliskim Wschodzie. Propozycja z Pakistanu, Donald Trump "rozważy"

- O godzinie 2 w nocy z wtorku na środę (czasu polskiego) mija czas, który Donald Trump dał Iranowi na odblokowanie cieśniny Ormuz.
- We wtorek prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że "dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie".
- Głos w tej sprawie zabrał papież Leon XIV, który zaapelował o deeskalację, a wpis Trumpa ocenił jakoś "nieakceptowalny".
- Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Wydarzenia relacjonujemy w tvn24.pl.
Minister spraw zagranicznych Francji Jean‑Noel Barrot powiedział, że ma nadzieję, iż prezydent USA Donald Trump nie zrealizuje swoich najnowszych gróźb wobec Iranu. - Nie unicestwia się cywilizacji. To ultimatum nie jest pierwszym, jakie prezydent Trump postawił od początku wojny - zauważył Barrot w telewizji France 2. - Oczywiście mam nadzieję, że nie spełni swoich gróźb, które mogłyby popchnąć region, ale także cały świat w nową eskalację, szczególnie niebezpieczną - dodał.
"Włochy ponawiają swoją stanowczą i zdecydowaną krytykę destabilizujących działań reżimu w Teheranie: od ataków rakietowych zagrażających bezpieczeństwu państw Zatoki Perskiej przez powtarzające się akty zastraszania, mające na celu naruszenie swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, kluczowej dla globalnej gospodarki aż po systematyczne i brutalne represje wobec własnego społeczeństwa. Jednocześnie konieczne jest wyraźne rozróżnienie między odpowiedzialnością reżimu a losem milionów zwykłych obywateli" - głosi oświadczenie włoskiego rządu.
Zaznaczono w nim następnie: "Irańska ludność cywilna nie może i nie powinna płacić ceny za winy swoich rządzących". Rada Ministrów podkreśliła, że "włoski rząd z najwyższą uwagą śledzi rozwój kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz ryzyko dalszej eskalacji militarnej, która mogłaby objąć całe terytorium Iranu, bez rozróżnienia między celami strategicznymi, wojskowymi i cywilnymi".
Ponadto rząd Meloni ogłosił, że podziela stanowisko wyrażone przez instytucje Unii Europejskiej w sprawie konieczności ochrony integralności infrastruktury cywilnej, a także bezpieczeństwa ludności Iranu. Wyraził też nadzieję, że wkrótce uda się osiągnąć negocjowane rozwiązanie kryzysu.
Donald Trump zapytany przez Fox News o stan negocjacji, stwierdził: "Nie mogę nic powiedzieć, ponieważ obecnie prowadzimy gorące dyskusje". Prezydent USA powiedział, że wkrótce zostanie w pełni poinformowany o proponowanym przez premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa dwutygodniowym zawieszeniu broni. - Mogę powiedzieć tyle: znam go bardzo dobrze. To człowiek powszechnie szanowany - powiedział w krótkiej rozmowie telefonicznej.
"Wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokojowego rozwiązania toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie postępują systematycznie i zdecydowanie, co ma potencjał, by w niedalekiej przyszłości przynieść wymierne rezultaty. Aby umożliwić dyplomacji prowadzenie działań, gorąco proszę prezydenta Trumpa o przedłużenie ultimatum o dwa tygodnie. Pakistan, z całą szczerością, prosi irańskich braci o otwarcie Cieśniny Ormuz na odpowiedni okres dwóch tygodni w ramach gestu dobrej woli. Wzywamy również wszystkie strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni na całym świecie przez dwa tygodnie, aby umożliwić dyplomacji ostateczne zakończenie wojny w interesie długotrwałego pokoju i stabilności w regionie" - napisał na platformie X premier Pakistanu Shehbaz Sharif.
Portal Axios podał, powołując się na rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt, że prezydent USA Donald Trump rozważy propozycję premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa o wprowadzenie dwutygodniowego zawieszenia broni, aby "umożliwić dyplomacji osiągnięcie ostatecznego zakończenia wojny".
Szefowie MSZ Polski i Jordanii Radosław Sikorski i Ayman Safadi omówili we wtorkowej rozmowie telefonicznej między innymi kwestie regionalne związane z toczącym się konfliktem. Według MSZ, Sikorski podziękował Safadiemu za wsparcie w ewakuacji polskich obywateli z Jordanii.
Irańskie media ostrzegły we wtorek mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu, by nie korzystali z szeregu dróg i mostów, ogłaszając je "zamkniętą strefą wojskową". Ostrzeżenie ma obowiązywać od godziny 23 czasu teherańskiego (godzina 21.30 w Polsce) do odwołania.
Rosyjskie satelity wykonały dziesiątki zdjęć obiektów na Bliskim Wschodzie, w tym baz USA, które zostały później zaatakowane przez Iran - wynika z raportu ukraińskiego wywiadu, opisanego we wtorek przez Reutersa. Według tych doniesień Rosja i Iran współpracują także w działaniach w cyberprzestrzeni.
Według ukraińskiego wywiadu rosyjskie wsparcie wywiadowcze dotyczyło rozpoznania obiektów, takich jak amerykańskie bazy, lotniska czy pola naftowe między innymi w Arabii Saudyjskiej, Turcji, Jordanii, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Izraelu, Katarze, Iraku i Bahrajnie. Rosyjskie satelity miały też obserwować brytyjsko-amerykańską bazę na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.
Władze sanitarne rozdały 180 tysięcy tabletek jodu mieszkańcom miasta Buszehr na południu Iranu, gdzie znajduje się jedyna w tym kraju elektrownia jądrowa - poinformował lokalny urzędnik, cytowany przez niezależny portal Iran International. Działania zostały podjęte w ramach planu gotowości na wypadek kryzysu.
Według państwowego Klubu Młodych Dziennikarzy (YJC), który powołał się na słowa zastępcy do spraw zdrowia na Uniwersytecie Nauk Medycznych w Buszehr, dystrybucja tabletek rozpoczęła się przed 12-dniową wojną z Izraelem w czerwcu 2025 roku. Decyzję w tej sprawie podjęła krajowa centrala zarządzania kryzysowego.Na początku tabletki rozdawano na terenie elektrowni jądrowej, a następnie działania rozszerzono na całe miasto.
W wyniku izraelsko-amerykańskich bombardowań zniszczona została synagoga w Teheranie - podały we wtorek lokalne media. Półoficjalna agencja irańska Mehr podała, że synagoga ucierpiała wskutek uderzenia w sąsiedni budynek, który był celem bombardowania. Społeczność Żydów irańskich potępiła atak i zadeklarowała wsparcie dla państwa irańskiego.
Iran zerwał bezpośrednie kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na groźby Trumpa - przekazał we wtorek po południu "Wall Street Journal", powołując się na urzędników z Bliskiego Wschodu. Mimo to rozmowy za pośrednictwem mediatorów mają być kontynuowane. Amerykański prezydent powiedział w rozmowie z dziennikarzem Fox News, że zapowiedź zniszczenia irańskich elektrowni i mostów pozostaje aktualna, ale wskazał, co mogłoby zmienić ten plan.
"Prezydent Stanów Zjednoczonych grozi popełnieniem zbrodni wojennych i zniszczeniem 'całej cywilizacji', a wszystko dlatego, że sam rozpoczął katastrofalną wojnę, nie mając żadnego planu ani strategii, jak ją zakończyć. To jest odrażające i Amerykanie tego nie popierają. Lekkomyślność Trumpa niepotrzebnie naraża naszych dzielnych żołnierzy na niebezpieczeństwo, niszczy globalną pozycję Ameryki i sprawia, że życie Amerykanów staje się jeszcze trudniejsze. Musimy się temu wszyscy przeciwstawić" - napisała na X Kamala Harris.
Wpis Donalda Trumpa o Iranie komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były ambasador RP w USA i Izraelu Marek Magierowski. - Powinniśmy się pewnie przyzwyczaić już do tej retoryki używanej przez prezydenta Donalda Trumpa, trochę ostrzejszej niż ta, którą słyszeliśmy podczas jego pierwszej kadencji - mówił. Jak dodał, mimo to "wciąż z każdym kolejnym postem opublikowanym przez prezydenta Trumpa jesteśmy zaskoczeni przekraczaniem kolejnych granic". Wpis prezydenta USA ocenił jako "przerażający".
- Oczywiście mam nadzieję, że nie spełni swoich gróźb, które mogłyby popchnąć region, ale także cały świat w nową eskalację, szczególnie niebezpieczną - dodał.
Papież Leon oświadczył we wtorek, że groźby Donalda Trumpa wobec ludności Iranu są "nieakceptowalne". Kilka godzin po groźbach prezydenta Trumpa głowa Kościoła zaapelowała do obywateli na całym świecie, by przekonali swoich polityków i poprosili ich o działania na rzecz pokoju.
Leon XIV przypomniał też, że "wiele osób nazwało wojnę w Iranie niesprawiedliwą". Takie głosy płynęły chociażby z Europy. Amerykańsko-izraelskie naloty skrytykował hiszpański rząd.
Papież podkreślił też, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym.
O godzinie 20 we wtorek (ok. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce) mija ultimatum Donalda Trumpa dla Iranu. Stany Zjednoczone żądają odblokowania cieśniny Ormuz. Prezydent USA grozi "końcem cywilizacji".
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO