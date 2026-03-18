WOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

Największy lotniskowiec wycofany z Bliskiego Wschodu. USA zrzuciły dwutonowe bomby

Nowoczesny lotniskowiec z napędem atomowym "USS Gerald R. Ford"
Konflikt w Iranie. Zdjęcia z lotniskowca USS Gerald R. Ford
Źródło: Reuters
USA wykorzystały "wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tysięcy funtów" (około 2,3 tony) do ataku irańskich stanowisk w pobliżu cieśniny Ormuz. Agencja Reuters poinformowała, że największy amerykański lotniskowiec Gerald R. Ford zawinie na pewien czas do portu na Krecie. Z kolei stacja ABC News przekazała, że amerykańskie siły zbrojne straciły na wojnie z Iranem kilkanaście bezzałogowców MQ-9 Reaper.

Amerykański lotniskowiec Gerald R. Ford zawinie na pewien czas do portu na Krecie w związku z pożarem, który niedawno wybuchł na tej jednostce - podała we wtorek agencja Reuters, powołując się na dwóch urzędników USA. Nie wiadomo, jak długo okręt, który obecnie wspiera operację USA przeciwko Iranowi, będzie cumować w Grecji. USS Gerald Ford jest największym i najbardziej zaawansowanym okrętem tego typu w Marynarce Wojennej USA.

Nowoczesny lotniskowiec z napędem atomowym - USS Gerald R. Ford
Nowoczesny lotniskowiec z napędem atomowym - USS Gerald R. Ford
Źródło: Zvonimir Barisin/PIXSELL/PAP/EPA

Wojsko przekazało, że po pożarze, który wybuchł w pralni, dwóch marynarzy otrzymało pomoc medyczną. Obrażenia nie zagrażają ich życiu, a stan jest stabilny - zapewniono.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Irańskie władze konfiskują Starlinki. Grożą "najwyższą karą"

Agencja Reuters podała z kolei we wtorek, powołując się na źródło, że niemal 200 marynarzy wymagało pomocy w związku z obrażeniami wynikającymi z zadymienia. Z ogniem walczono przez kilka godzin. Jeden z poszkodowanych żołnierzy został zabrany z pokładu helikopterem.

USA "straciły kilkanaście dronów Reaper"

Amerykańskie siły zbrojne straciły na wojnie z Iranem kilkanaście bezzałogowców MQ-9 Reaper - podała we wtorek stacja ABC News, powołując się na dwóch przedstawicieli władz USA. Drony Reaper są używane przez armię amerykańską do zbierania informacji wywiadowczych, obserwacji i precyzyjnych misji uderzeniowych. Maszyna może być uzbrojona w naprowadzane laserowo pociski i bomby.

"Po zakończeniu tej fazy Iran będzie gnił"


"Po zakończeniu tej fazy Iran będzie gnił"

Polska

Jak przekazały amerykańskie media, od początku wojny z Iranem Amerykanie stracili kilkanaście takich bezzałogowców. Część Reaperów strąciły w powietrzu irańskie rakiety, a część została zniszczona w nalotach. Według dziennika "Wall Street Journal" jedna maszyna została też przez pomyłkę zestrzelona przez pewien kraj Zatoki Perskiej.

Jak napisał "WSJ" od początku ataków na Iran amerykańskie Reapery zaatakowały setki celów związanych z tym krajem. Były to pierwsze maszyny, które 28 lutego wleciały w irańską przestrzeń powietrzną. Cena jednego Reapera to 16 milionów dolarów (w przypadku kupowania w transzach składających się z czterech sztuk).

Atak Dwutonowymi bombami na irańskie stanowiska

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tysięcy funtów (około 2,3 tony) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" - napisało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) w serwisie X.

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM. We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

Trump: NATO popełniło głupi błąd. Musimy to zapamiętać


Trump: NATO popełniło głupi błąd. Musimy to zapamiętać

USA naciskają na Damaszek

Stany Zjednoczone zachęcają rząd Syrii do wysłania jednostek wojskowych do wschodniego Libanu w celu wsparcia operacji rozbrajania Hezbollahu - poinformował we wtorek Reuters. Według informacji uzyskanych przez agencję od anonimowych urzędników syryjskich i zachodnich dyplomatów, propozycja zaangażowania Syrii w Libanie była omawiana już w 2025 roku.

Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz


Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz

BIZNES

Rozmowy nabrały tempa na przełomie lutego i marca, po rozpoczęciu przez Izrael i USA wojny przeciw Iranowi. Równolegle od 2 marca proirański Hezbollah rozpoczął ostrzał Izraela, co doprowadziło do izraelskiej inwazji w Libanie, w której zginęło już ponad 900 Libańczyków.

Obecny rząd Syrii, mimo historycznych napięć z Hezbollahem i Teheranem, zajmuje ostrożne stanowisko. Wywodzący się z islamistycznych bojówek prezydent Ahmed al-Szara, którego siły obaliły wspieranego przez Iran Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku, musi balansować między naciskami USA a zagrożeniem ze strony Iranu.

OGLĄDAJ: Symbol militarnej potęgi USA. Oto co reporter zobaczył z bliska
0510_moleda4

Symbol militarnej potęgi USA. Oto co reporter zobaczył z bliska

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zvonimir Barisin/PIXSELL/PAP/EPA

USA, Iran, Konflikt na Bliskim Wschodzie, Bliski Wschód
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica