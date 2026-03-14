Świat

Iran "nie posiadał broni jądrowej". To sygnał dla Kima

Korea Północna przeprowadziła test pocisków manewrujących
Wojna z Iranem utwierdza Koreę Północną w przekonaniu, że rozbudowa potencjału nuklearnego stanowi najlepszą obronę - oceniają eksperci. "Kim musiał pomyśleć, że Iran został zaatakowany w ten sposób, ponieważ nie posiadał broni jądrowej" - stwierdza jeden z nich. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na potencjalne negocjacje nuklearne Waszyngtonu i Pjongjangu?

W zeszłym tygodniu Korea Północna wystrzeliła pociski manewrujące z niszczyciela klasy Choe Hyon. Test obejmował między innymi pociski, które leciały przez prawie trzy godziny, zanim uderzyły w cele - poinformowała reżimowa Koreańska Centralna Agencja Prasowa.

Kim Dzong Un, w reakcji na przeprowadzony przez Koreę Północną test, powiedział, że wystrzelenie pocisków stanowi dowód na to, iż proces wyposażania okrętów w broń jądrową "postępuje w zadowalającym tempie".

Jak podkreślają analitycy, Kim Dzong Un nieprzypadkowo wspomniał o broni jądrowej w czasie wojny na Bliskim Wschodzie i ataku USA i Izraela na Iran. Zdaniem ekspertów, Pjongjang nadal będzie postrzegał broń jądrową jako kwestię przetrwania.

"Iran został zaatakowany w ten sposób, ponieważ nie posiadał broni jądrowej"

Jak przypomina "The Guardian", jednym z formułowanych przez Donalda Trumpa celów ataku USA jest zatrzymanie prowadzonego przez Iran programu nuklearnego.

Rozszerzająca się wojna na Bliskim Wschodzie oraz egzystencjalne zagrożenie dla reżimu irańskiego prawdopodobnie utwierdziły Koreę Północną w decyzji o rozbudowywaniu arsenału jądrowego - ocenia brytyjski dziennik.

Korea Północna wykorzystuje konflikt w Iranie do uzasadnienia rozbudowy swojego arsenału jądrowego, argumentując, że silniejszy potencjał ofensywny stanowi najlepszą obronę przed presją zewnętrzną - stwierdza "Kiyv Post".

Sebastian Zakrzewski

"Kim musiał pomyśleć, że Iran został zaatakowany w ten sposób, ponieważ nie posiadał broni jądrowej" - zauważa w rozmowie z "The Guardian" Song Seong-jong, profesor Uniwersytetu Daejeon i były urzędnik południowokoreańskiego ministerstwa obrony.

Gazeta przypomina też, że reakcja północnokoreańskiego ministerstwa spraw zagranicznych na wojnę w Iranie nie była jednoznaczna. Z jednej strony potępiło ono amerykańskie i izraelskie naloty jako "nielegalny akt agresji", który ujawnił "hegemoniczne i nieuczuciwe" instynkty Waszyngtonu, ale nie posunęło się do potępienia Trumpa z imienia i nazwiska. To - jak podkreśla "The Guardian" - pozostawia otwartą furtkę dla potencjalnego wznowienia rozmów nuklearnych.

To "musi niepokoić Kima"

Jak zauważają analitycy, nie jest jednak jasne, czy wojna z Iranem otwiera nowe możliwości dla rozmów, czy też skłania reżim północnokoreański do większej izolacji.

Sydney Seiler, starszy doradca w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, uważa, że konflikt ten zmniejszył prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia nuklearnego między Waszyngtonem a Pjongjangiem. "Gotowość prezydenta Trumpa do użycia siły militarnej i gróźb jako środka nacisku w negocjacjach musi niepokoić Kima i sprawiać, że jest on mniej skłonny do pochopnych rozmów" - ocenił Seiler, były specjalny wysłannik USA, który pracował przy rozmowach w sprawie programu jądrowego Korei Północnej.

Jednak inni analitycy twierdzą, że chęć Kima do zapewnienia przetrwania reżimu - oraz jego rzekome osobiste relacje z prezydentem USA - mogą skłonić go do powrotu do stołu negocjacyjnego.

"W przeciwieństwie do Iranu, denuklearyzacja Korei Północnej jest niemożliwa" - stwierdza Cho Han-bum z państwowego Koreańskiego Instytutu na rzecz Zjednoczenia Narodowego. Zauważa przy tym, że obiekty jądrowe znajdują się w całym kraju. Udział w tych rozmowach jako głowa państwa dysponującego potencjałem odstraszania nuklearnego mógłby dać Kimowi swobodę działania, pozwalającą mu wywalczyć ustępstwa od Trumpa, w tym gwarancje bezpieczeństwa - ocenia ekspert.

Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: "The Guardian", "Kyiv Post", Reuters

Źródło zdjęcia głównego: KCNA/UPI Photo via Newscom/PAP

Korea PółnocnaKim Dzong UnUSAIranDonald TrumpBroń atomowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica