Świat

Jest odpowiedź USA. Iran "analizuje"

Tablica przedstawiająca irańskich najwyższych przywódców
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Iran analizuje odpowiedź Stanów Zjednoczonych na swoją 14-punktową propozycję zakończenia wojny - poinformowały irańskie media państwowe. Podały również, co obejmowała oferta Teheranu.

Irańskie media podały, że 14-punktowa oferta Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

- Na tym etapie nie prowadzimy negocjacji w sprawie programu jądrowego - poinformował rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghei.

Monika Winiarska

Trump o irańskiej propozycji

W sobotę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że "wkrótce dokona przeglądu planu, który Iran im właśnie przesłał, ale nie może sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat".

Z kolei dzień wcześniej Trump ocenił, że - chociaż władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku - to nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może "wykończyć" Iran.

USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm. Od tego czasu przedstawiciele USA i Iranu odbyli jedną rundę rozmów. Próby zorganizowania kolejnych spotkań kończyły się niepowodzeniem.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER

IranIrański program atomowyKonflikty zbrojne IranuUSA - IranUSANapięcie USA - Iran
