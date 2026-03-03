Logo strona główna
Świat

Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

Teheran, Iran (03.03.2026)
Kłęby dymu nad Teheranem
Źródło: Reuters
Blisko 800 osób zginęło w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie - poinformował irański Czerwony Półksiężyc. Jak zaznaczają media, niezależna weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na ograniczony dostęp do internetu.

Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku konfliktu rozpoczętego w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.

Poprzedniego dnia organizacja informowała o śmierci 555 osób.

Protesty bojowników Huti przeciw atakowi na Iran, Sana, Jemen, 1 marca 2026
Geneza nienawiści. Dlaczego Izrael i Iran stały się arcywrogami?
Maciej Michałek
molenda tacik bojan 03032026
"Czwarty stopień zagrożenia", "MSZ odradza przyjazd"
Amir Saeid Iravani
"Głęboko haniebne" posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie dzieci. Padły oskarżenia

Niemal całkowity brak dostępu do internetu sprawia, że niezależna weryfikacja danych o ofiarach jest niezwykle trudna - podkreślił brytyjski "The Guardian".

Ofiary konfliktu na Bliskim Wschodzie

W Izraelu w wyniku irańskich bombardowań zginęło dotychczas 11 osób. Trzy osoby poniosły śmierć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po jednej w Kuwejcie i Bahrajnie. Armia amerykańska potwierdziła, że zginęło sześciu żołnierzy USA stacjonujących w Kuwejcie.

Sytuację na Bliskim Wschodzie relacjonujemy na bieżąco w tvn24.pl >>>

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy wojskowe, ambasady, a także cywilne lotniska oraz instalacje petrochemiczne w kilku krajach Bliskiego Wschodu.

Jak podał w komunikacie Czerwony Półksiężyc, od soboty ataki objęły 153 miasta i ponad 500 lokalizacji w Iranie - przekazała agencja AFP.

pc

"Eliminujemy zagrożenie nie do przyjęcia"

pc
Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Iran Izrael USA Bliski Wschód
