Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zgodził się na zawieszenie broni z Iranem

Donald Trump
Cieślik-Jakubiak: deklaracja Trumpa o przedłużeniu ultimatum to dobra informacja
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek (w środę czasu polskiego) w mediach społecznościowych, że zgodził się "wstrzymać bombardowania i ataki na Iran na dwa tygodnie". Biały Dom przekazał, że również Izrael zgodził się wstrzymać bombardowania. Rozejm zaakceptowała Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

Donald Trump opublikował wpis po północy czasu polskiego w nocy z wtorku na środę. O godzinie drugiej (czasu polskiego) mijał termin ultimatum, które dał Iranowi.

"Na podstawie rozmów z premierem (Pakistanu - red.) Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Rozejm "obustronny"

Trump dodał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju z Iranem".

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - napisał Trump. Dodał, że "prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia" - przekazał prezydent USA.

Izrael również zgodził się na wstrzymanie bombardowań na dwa tygodnie na czas dalszych negocjacji - poinformował przedstawiciel Białego Domu cytowany przez telewizję CNN.

Zgoda Iranu na rozejm

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu wydała oświadczenie, w którym podała, że ​​10-punktowy plan Iranu "kładzie nacisk na fundamentalne kwestie", takie jak "regulowany przepływ przez Cieśninę Ormuz pod nadzorem Sił Zbrojnych Iranu". Zapewniłoby to Iranowi "wyjątkową pozycję ekonomiczną i geopolityczną" - czytamy w oświadczeniu.

Minister spraw zagranicznych Iranu Seyed Abbas Aragczi powiedział, że w ciągu dwóch tygodni bezpieczne przejście przez cieśninę Ormuz "będzie możliwe". Aragczi wyraził również wdzięczność premierowi Pakistanu Shehbazowi Sharifowi i dowódcy armii pakistańskiej Asimowi Munirowi za wezwanie Trumpa do wprowadzenia zawieszenia broni.

Trump groził, że "zginie cała cywilizacja"

Prezydent USA Donald Trump oznajmił we wtorek rano czasu polskiego, odnosząc się do ultimatum postawionego władzom Iranu, że "w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci". "Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - dodał na Truth Social.

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie groził atakiem na irańską infrastrukturę, w tym elektrownie, mosty i instalacje odsalania wody, jeśli reżim w Teheranie nie zawrze akceptowalnego dla USA porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i nie otworzy cieśniny Ormuz. Ultimatum miało upłynąć o godzinie drugiej w nocy w środę czasu polskiego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDREW THOMAS/ POOL

Karolina Bińkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
