Świat

Trump zapowiada negocjacje. "Jeśli tego nie zrobią..."

Moi przedstawiciele udają się do Islamabadu w Pakistanie, aby w poniedziałek wieczorem wziąć udział w negocjacjach z Iranem - poinformował prezydent USA Donald Trump. Zagroził, że jeśli strona irańska nie przyjmie "uczciwej i rozsądnej" umowy, to USA zniszczą irańską infrastrukturę.

W niedzielę Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social napisał, że w sobotę Iran ostrzelał cieśninę Ormuz, co stanowi "całkowite naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni". Jak stwierdził, atak był wycelowany we francuski statek i frachtowiec z Wielkiej Brytanii.

Trump poinformował również, że przedstawiciele USA udają się do Islamabadu w Pakistanie, gdzie w poniedziałek wieczorem wezmą udział w negocjacjach. "Oferujemy bardzo uczciwą i rozsądną UMOWĘ i mam nadzieję, że ją przyjmą, bo jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i każdy most w Iranie. KONIEC Z PANEM SYMPATYCZNYM!" - oświadczył.

Wpis Donalda Trumpa z platformy Truth Social z dnia 19 kwietnia 2026 roku
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Iran niedawno ogłosił zamknięcie Cieśniny, co jest dziwne, ponieważ nasza BLOKADA już ją zamknęła. Pomagają nam, nie wiedząc o tym, i to oni tracą na zamkniętym przejściu - 500 milionów dolarów dziennie! Stany Zjednoczone nic nie tracą" - dodał prezydent USA.

Irańska agencja Tasnim donosi z kolei - powołując się na swojego reportera - że Iran nie podejmie decyzji o wysłaniu delegacji do Pakistanu "tak długo, jak będzie obowiązywała blokada morska".

Blokada cieśniny Ormuz

Iran i USA uzgodniły 8 kwietnia dwutygodniowy rozejm, w ramach którego dopuszczono ruch statków przez Ormuz.

Władze Iranu w piątek po południu otworzyły cieśninę dla statków handlowych do końca trwania rozejmu, który wygasa w nocy z 21 na 22 kwietnia. W związku z utrzymaniem amerykańskiej blokady irańskich portów, w sobotę przed południem Teheran ponownie wprowadził ograniczenia w żegludze przez ten szlak.

Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz

Kontenerowiec przepływający przez cieśninę Ormuz został trafiony "nieznanym pociskiem"

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że od nocy z piątku na sobotę część statków przepłynęła przez cieśninę pod kontrolą irańskich sił, ale pozostanie ona zamknięta dopóki USA nie zakończą blokady, która jest "naruszeniem warunków zawieszenia broni". Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym w normalnych warunkach przepływa 20 proc. światowego wolumenu ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zakłócenia w dostawach spowodowały gwałtowny wzrost cen tych surowców na całym świecie.

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Donald TrumpAdministracja Donalda TrumpaUSABliski WschódIranKonflikty zbrojne IranuUSA - IranIrański program atomowy
Kamila Grenczyn
Czytaj także:
Straż Pożarna
Wyciek tlenku siarki we Wrocławiu. Ewakuacja mieszkańców i zamknięty SOR
Wrocław
Burza piaskowa uderzyła w Sinciang w Chinach
Burza piaskowa pochłania miasto. Nagranie
METEO
imageTitle
Wisła odzyskała Puchar Polski. Rywale okazali się godnym rywalem
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski zaskoczył mistrza świata jego własnym trikiem
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozum w Słowenii. Bramkarz regularnie zmieniany w pierwszej minucie
EUROSPORT
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Ta tabliczka to jedyny ślad jej istnienia
WARSZAWA
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Rosjanie zaostrzają kontrole na granicach
BIZNES
Trwa akcja ratowania humbaka Timmy'ego
Chcą pomóc Timmy'emu. "Szanse są nikłe"
METEO
Ulicami Warszawy przeszedł marsz
"Wiara i Wierność 966 - 2026". Do uczestników marszu wyszedł prezydent Nawrocki
WARSZAWA
imageTitle
Wartość liczona w miliardach. Oto najdroższy zespół w Formule 1
EUROSPORT
jedzenie dla dzieci, niemowląt, marchew, ziemniak, puree
Firma wycofała produkt. Może "zagrażać życiu"
BIZNES
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
WARSZAWA
Piesi potrąceni na przejściu
Wypadek na przejściu dla pieszych. Policja ma dane motocyklisty
Łódź
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mizerka
Rowerzysta potrącony na prostym odcinku drogi. Nie przeżył
WARSZAWA
imageTitle
Wisła Płock wypunktowała rywali. Spadkowicz praktycznie znany
EUROSPORT
imageTitle
Kapitalna walka na mecie. Niewiadoma-Phinney na podium w znanym klasyku
EUROSPORT
imageTitle
Finał zacięty do czasu. Porsche dla Rybakiny
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ciepło w kwietniu znika bezpowrotnie
METEO
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Mogą pojawić się podtopienia
METEO
Ormuz – cieśnina
Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
BIZNES
Najechał na tył jadącego przed nim auta
Tragiczna noc na S19. Dwie osoby zginęły w wypadku, kierowca zatrzymany
Lublin
Budapeszt
Unijna delegacja w Budapeszcie. Rozmawiali o odblokowaniu funduszy
Świat
Doszło do wybuchu gazu
Wybuch gazu w kamperze. Walczą o życie kobiety poparzonej w 50 procentach
Trójmiasto
imageTitle
Popisowy finał Polki w turnieju WTA
EUROSPORT
Mężczyzna wpadł do wody
Nocna akcja ratunkowa w centrum Wrocławia. 30-latek wpadł do rzeki
Wrocław
imageTitle
Spektakularne wbicie mistrza świata. A mówił, że przygniotła go presja...
EUROSPORT
Awaryjne lądowanie awionetki
Awionetka wywróciła się po awaryjnym lądowaniu
Poznań
Lotnisko w San Francisco
Rewolucja na horyzoncie. "Już widzimy ogromne szkody"
BIZNES
rowerzysta 16
Rowerzysta wjechał na autostradę. Był pijany
Łódź

