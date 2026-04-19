Trump zapowiada negocjacje. "Jeśli tego nie zrobią..."

W niedzielę Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social napisał, że w sobotę Iran ostrzelał cieśninę Ormuz, co stanowi "całkowite naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni". Jak stwierdził, atak był wycelowany we francuski statek i frachtowiec z Wielkiej Brytanii.

Trump poinformował również, że przedstawiciele USA udają się do Islamabadu w Pakistanie, gdzie w poniedziałek wieczorem wezmą udział w negocjacjach. "Oferujemy bardzo uczciwą i rozsądną UMOWĘ i mam nadzieję, że ją przyjmą, bo jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i każdy most w Iranie. KONIEC Z PANEM SYMPATYCZNYM!" - oświadczył.

Wpis Donalda Trumpa z platformy Truth Social z dnia 19 kwietnia 2026 roku

"Iran niedawno ogłosił zamknięcie Cieśniny, co jest dziwne, ponieważ nasza BLOKADA już ją zamknęła. Pomagają nam, nie wiedząc o tym, i to oni tracą na zamkniętym przejściu - 500 milionów dolarów dziennie! Stany Zjednoczone nic nie tracą" - dodał prezydent USA.

Irańska agencja Tasnim donosi z kolei - powołując się na swojego reportera - że Iran nie podejmie decyzji o wysłaniu delegacji do Pakistanu "tak długo, jak będzie obowiązywała blokada morska".

Blokada cieśniny Ormuz

Iran i USA uzgodniły 8 kwietnia dwutygodniowy rozejm, w ramach którego dopuszczono ruch statków przez Ormuz.

Władze Iranu w piątek po południu otworzyły cieśninę dla statków handlowych do końca trwania rozejmu, który wygasa w nocy z 21 na 22 kwietnia. W związku z utrzymaniem amerykańskiej blokady irańskich portów, w sobotę przed południem Teheran ponownie wprowadził ograniczenia w żegludze przez ten szlak.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że od nocy z piątku na sobotę część statków przepłynęła przez cieśninę pod kontrolą irańskich sił, ale pozostanie ona zamknięta dopóki USA nie zakończą blokady, która jest "naruszeniem warunków zawieszenia broni". Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym w normalnych warunkach przepływa 20 proc. światowego wolumenu ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zakłócenia w dostawach spowodowały gwałtowny wzrost cen tych surowców na całym świecie.

