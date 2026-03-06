Trump o Iranie: żadnej umowy poza bezwarunkową kapitulacją

"Nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ! Po tym, a także po wyborze WSPANIAŁEGO I AKCEPTOWALNEGO Przywódcy (Przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby przywrócić Iran znad krawędzi zagłady, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. "IRAN BĘDZIE MIAŁ WIELKĄ PRZYSZŁOŚĆ. 'UCZYŃMY IRAN PONOWNIE WIELKIM (MIGA!)'" - dodał.
Wojna na Bliskim Wschodzie
To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której rości sobie prawo do udziału w wyborze nowego przywódcy Iranu. Po raz kolejny przyznaje też - wbrew temu, co mówili m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth - że zmiana reżimu w Iranie jest jednym z celów wojny.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozgorzała w sobotę po atakach na Iran przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone i Izrael, w których zginął najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Ali Chamenei.
