Świat

Działania wojenne "zakończyły się". Trump pisze do Kongresu

Donald Trump
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Od 7 kwietnia 2026 roku nie było wymiany ognia między USA i Iranem - napisał w liście do Kongresu Donald Trump. Przekazał, że działania wojenne "zakończyły się". Prezydent USA chce w ten sposób obejść wymóg otrzymania zgody ze strony kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej.

W piątek upływa 60 dni od powiadomienia Kongresu przez administrację Trumpa o rozpoczęciu operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. Rezolucja o uprawnieniach wojennych (War Powers Resolution) z 1973 r. przewiduje, że jeśli w ciągu 60 dni Kongres nie wyda zgody na prowadzenie działań zbrojnych, operacja musi zostać zakończona.

W liście do kongresmenów, który omawia serwis Politico, Trump argumentował, że rozejm z Iranem wstrzymał naliczanie dni trwającej wojny.

Trump: działa wojenne zakończyły się

"Od 7 kwietnia 2026 roku nie było wymiany ognia między USA i Iranem" - napisał Trump w liście. Zaznaczył też, że rozejm został przedłużony na czas nieokreślony. "Działania wojenne, które rozpoczęły się 28 lutego 2026 r., zakończyły się" - dodał.

Takie stanowisko przedstawił dzień wcześniej również szef Pentagonu Pete Hegseth. Tłumaczył, że wojna nie obejmuje dni, w których obowiązuje rozejm.

"Ten deadline to nie jest propozycja, to jest wymóg"

Demokraci i część republikanów nie zgadzają się z argumentacją administracji Trumpa i podkreślają, że po upływie wyznaczonego terminu operacja musi się zakończyć. Niektórzy zaznaczają, że mimo obowiązującego rozejmu amerykańskie siły zbrojne wciąż zaangażowane są w blokadę irańskich portów, a w regionie Bliskiego Wschodu przebywa około 50 tysięcy żołnierzy USA.

Senator demokratów Tim Kaine w czwartek powiedział, że pomysł ogłoszenia przez Biały Dom końca wojny bez wycofania wojsk z regionu "po prostu jest zły". Dodał, że republikanie muszą dołączyć do demokratów, by pociągnąć administrację do odpowiedzialności.

Trump grozi wycofaniem wojsk. "Dlaczego nie?"
Trump grozi wycofaniem wojsk. "Dlaczego nie?"

- Mam nadzieję, że usłyszą wystarczająco dużo od swoich wyborców o tym, jak niepopularna jest ta wojna i o tym, że to po prostu nie jest usprawiedliwienie, by wysyłać naszych synów i córki (tam), by ryzykowali swoim życiem (...) i zaczną głosować zgodnie z przysięgą konstytucyjną, którą złożyli - oświadczył polityk.

- Ten deadline to nie jest propozycja, to jest wymóg - oświadczyła z kolei republikanka Susan Collins.

Trump: wymogi są niekonstytucyjne

W piątek Trump ocenił, że wymogi zawarte w uchwale War Powers Resolution są niekonstytucyjne i dodał, wbrew prawdzie, że nikt wcześniej ich nie realizował.

Powiedział też, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki, ale nie jest usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu z Teheranem i zamiast tego może "wykończyć" Iran. Oświadczył, że mógłby zdecydować, by zakończyć wojnę i byłoby to "wielkie zwycięstwo", lecz tego nie zrobi, bo chce dalszych negocjacji.

