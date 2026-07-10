Świat Donald Trump o zawieszeniu broni z Iranem: skończyło się Oprac. Kuba Koprzywa |

Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować 'rozmowy'. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się skończyło! Dziękuję za uwagę" - napisał Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. Po dwudniowej serii we wtorek i środę, w czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz oraz na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Media: mediatorzy w drodze na negocjacje w sprawie wojny USA z Iranem

Jak podał między innymi portal Axios, w czwartek mediatorzy z Kataru w koordynacji z amerykańskimi negocjatorami wyruszyli do Iranu na rozmowy dotyczące deeskalacji konfliktu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump: dzwonili Irańczycy

Cytowany przez media dyplomata stwierdził, że choć rozmowy trwają, to "jasne jest, że obie strony chcą wrócić do MOU", czyli wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni. Trump w ostatnich dniach mówił, że nie wie, czy chce zawrzeć kolejne porozumienie z Iranem, twierdząc, że Irańczycy - których nazywał szumowinami - nie dotrzymują umów.

- Po prostu dokończmy robotę - powiedział we wtorek podczas szczytu NATO w Ankarze.

OGLĄDAJ: "Wygranym może być Iran. To katastrofa". Co zmusiło Trumpa do ustępstw? Zobacz cały materiał