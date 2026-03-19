Amerykański F-35 musiał lądować awaryjnie. "Pierwszy przypadek"

Jak podała telewizja, rzecznik CENTCOM kapitan Tim Hawkins powiedział, że myśliwiec "wykonywał misję bojową nad Iranem", gdy został zmuszony do awaryjnego lądowania. Rzecznik dodał, że samolot wylądował bezpiecznie, a incydent jest badany.
Pierwszy taki przypadek?
- Samolot wylądował bezpiecznie, a pilot jest w stabilnym stanie - oświadczył Hawkins. Jak dotąd nie podano szczegółów incydentu.
Według CNN samolot został "prawdopodobnie trafiony" przez siły irańskie. Dziennikarze podali, że byłby to "pierwszy przypadek" uderzenia Iranu w amerykański samolot bojowy podczas wojny trwającej od 28 lutego.
Interwencja USA na Bliskim Wschodzie
Do zdarzenia dochodzi na tle intensyfikacji bombardowań Iranu przez USA. Według Pentagonu i prezydenta Donalda Trumpa, siły USA całkowicie zniszczyły irańską obronę powietrzną.
W czwartek Pete Heghseth przekazał, że amerykańskie siły zatopiły lub zniszczyły dotychczas 120 okrętów Iranu. Jak dodał, celem wciąż pozostają irańskie wyrzutnie rakietowe, bazy przemysłu obronnego i marynarki wojennej.
Według Hegsetha tylko w czwartek, w dwudziestym dniu wojny na Bliskim Wschodzie, USA uderzyły w siedem tysięcy celów w całym Iranie. Z kolei Teheran kontynuuje ataki odwetowe na cele w państwach Zatoki Perskiej. Oprócz amerykańskich baz wojskowych atakowane są również obiekty cywilne oraz rafinerie.
