Amerykański F-35 musiał lądować awaryjnie. "Pierwszy przypadek"

Hegseth: flota Iranu już nie istnieje Źródło: TVN24

Jak podała telewizja, rzecznik CENTCOM kapitan Tim Hawkins powiedział, że myśliwiec "wykonywał misję bojową nad Iranem", gdy został zmuszony do awaryjnego lądowania. Rzecznik dodał, że samolot wylądował bezpiecznie, a incydent jest badany.

Pierwszy taki przypadek?

- Samolot wylądował bezpiecznie, a pilot jest w stabilnym stanie - oświadczył Hawkins. Jak dotąd nie podano szczegółów incydentu.

Według CNN samolot został "prawdopodobnie trafiony" przez siły irańskie. Dziennikarze podali, że byłby to "pierwszy przypadek" uderzenia Iranu w amerykański samolot bojowy podczas wojny trwającej od 28 lutego.

Interwencja USA na Bliskim Wschodzie

Do zdarzenia dochodzi na tle intensyfikacji bombardowań Iranu przez USA. Według Pentagonu i prezydenta Donalda Trumpa, siły USA całkowicie zniszczyły irańską obronę powietrzną.

W czwartek Pete Heghseth przekazał, że amerykańskie siły zatopiły lub zniszczyły dotychczas 120 okrętów Iranu. Jak dodał, celem wciąż pozostają irańskie wyrzutnie rakietowe, bazy przemysłu obronnego i marynarki wojennej.

Według Hegsetha tylko w czwartek, w dwudziestym dniu wojny na Bliskim Wschodzie, USA uderzyły w siedem tysięcy celów w całym Iranie. Z kolei Teheran kontynuuje ataki odwetowe na cele w państwach Zatoki Perskiej. Oprócz amerykańskich baz wojskowych atakowane są również obiekty cywilne oraz rafinerie.

Opracowała Aleksandra Sapeta /lulu