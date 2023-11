Sfingował swoją śmierć przed laty i od tamtej pory ukrywa się w tunelach pod Gazą

Poniedziałek 13 listopada jest 37. dniem od ataku zbrojnego Hamasu na Izrael. W niedzielę 826 cudzoziemców przeszło przez przejście w Rafah ze Strefy Gazy do Egiptu - poinformował egipski funkcjonariusz graniczny cytowany przez amerykańską stację telewizyjną CNN. Izraelski wywiad sądzi, że w wąskim gronie przywódców Hamasu, odpowiedzialnych za zaplanowanie ataku na Izrael, był Mohhamed Sinwar, który w 2014 roku sfingował swoją śmierć i od tamtej pory ukrywa się w tunelach – podał dziennik "Telegraph".

> W niedzielę 826 cudzoziemców przeszło przez przejście w Rafah ze Strefy Gazy do Egiptu - poinformował egipski funkcjonariusz graniczny cytowany przez amerykańską stację telewizyjną CNN. Według strażnika jest to pierwsza ewakuacja cudzoziemców od czwartku, kiedy ponad 300 osób opuściło Strefę Gazę przez to przejście. CNN, powołując się na źródło z egipskiego rządu podała także, że przez granicę między Strefą Gazy i Egiptem przeszło dziewięciu rannych Palestyńczyków.