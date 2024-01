Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: Izrael musi zapobiec aktom ludobójstwa w Strefie Gazy

Izrael musi podjąć wszelkie niezbędne środki będące w jego mocy, by zapobiec aktom ludobójstwa w Strefie Gazy - oświadczył w piątek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ. Na oświadczenie to zareagował szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu. - Izrael ma prawo do obrony. Będziemy kontynuować tę wojnę do całkowitego zwycięstwa - powiedział.

- Izrael powinien zapewnić, że jego siły zbrojne nie dopuszczają się aktów ludobójstwa w Strefie Gazy. Powinien też podjąć środki na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej - oświadczył w piątek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS). Stwierdzenie to padło w orzeczeniu w sprawie wniosku Republiki Południowej Afryki o podjęcie środków nadzwyczajnych wobec Izraela w związku z wojną w Strefie Gazy.

Trybunał nie nakazał przerwania ognia w Strefie Gazy - odnotowała agencja Associated Press.

Netanjahu: będziemy kontynuować wojnę

Oświadczenie Trybunału zostało skomentowane przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu. - Izrael ma prawo do obrony. Będziemy kontynuować tę wojnę do całkowitego zwycięstwa, dopóki zakładnicy nie wrócą do Izraela, a Strefa Gazy nie będzie stanowiła zagrożenia - przekazał.

Netanjahu podkreślił, że oskarżenia o ludobójstwo są "oburzające". Zapewnił, że Izrael będzie nadal robił "to, co konieczne", aby się bronić.

Izraelczycy oglądają posiedzenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ ABIR SULTAN/PAP/EPA

Rekcja szefa palestyńskiej dyplomacji

Szef dyplomacji palestyńskiej Rijad al-Maliki z zadowoleniem przyjął piątkowe orzeczenie MTS. - Sędziowie MTS ocenili fakty i opowiedzieli się za ludzkością i prawem międzynarodowym - powiedział w oświadczeniu telewizyjnym. Jak podkreślił, Palestyna wzywa państwa świata, "łącznie z siłą okupacyjną, Izraelem", by zapewniły wdrożenie nakazów Trybunału - przekazała agencja Reutera.

Z kolei wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri ocenił, że "piątkowe orzeczenie MTS przyczynia się do izolacji Izraela i ujawnienia jego zbrodni w Strefie Gazy. - Wzywamy do zmuszenia izraelskich okupantów do wdrożenia decyzji sądu - dodał, cytowany przez Reuters.

Źródło: PAP, Reuters