"Jeden z najbardziej zadziwiających momentów zawieszenia broni"

7 października, w dzień, w który Hamas rozpoczął bezprecedensowy atak na Izrael , Mia Leimberg z matką Gabrielą i psem rasy Shih Tzu, Bellą, odwiedzały swoją rodzinę w kibucu Nir Jicchak. Razem z ciotką, jej partnerem i wujkiem zostały tam wzięte do niewoli i wywiezione do Strefy Gazy.

W trakcie trwającego tydzień zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem, zakończonego w piątek , 17-latka wraz z matką i ciotką znalazły się wśród osób wypuszczonych na wolność i wymienionych na więźniów palestyńskich. Mia Leimberg, ku zaskoczeniu dziennikarzy i ratowników, z dwumiesięcznej niewoli wyszła niosąc swojego ukochanego psa w ramionach. Agencja Reutera nazwała to "jednym z najbardziej zadziwiających momentów zawieszenia broni".

17-latka więziona razem z psem

W momencie porwania 17-latka ukryła małego psa pod swoją piżamą, a Hamas początkowo go nie zauważył. Dopiero gdy prowadzeni wykopanym przez terrorystów tunelem zakładnicy musieli wspiąć się po drabinie, zauważono, że Mia ukrywa pod ubraniem żywe zwierzę. W związku z tym miało dojść do krótkiej sprzeczki, ostatecznie pozwolono jednak nastolatce zatrzymać psa.

Mia Lemberg w rozmowie z dziennikarzami podkreśliła, jak olbrzymie znaczenie miało dla niej to, że Bella pozostawała przy niej w czasie niewoli w Strefie Gazy. - Było ciężko. Trzymałam ją (Bellę - red.) cały czas. Mam szczęście, że udało mi się ją zatrzymać - wyznała Mia. - Sprawiała, że byłam zajęta. Była wsparciem moralnym - stwierdziła.

- Karmiliśmy ją naszymi resztkami (...) i musieliśmy mieć pewność, że nigdzie nie ucieknie, pilnować jej, by nie spacerowała i nikogo nie zdenerwowała - dodała.

Niewola Hamasu

Dziewczyna przyznaje, że fizycznie czuje się dobrze, choć wydarzenie to wpłynęło na jej samopoczucie psychiczne. - Nie czuję się straumatyzowana, nie jest tak, że nie mogę spać w nocy, ale jest to ciężkie doświadczenie, do którego przetworzenia potrzeba czasu - powiedziała.