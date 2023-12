Izrael nasila ofensywę. "Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę"

Izraelskie siły wzmacniają powietrzny i naziemny ostrzał południowej części Strefy Gazy, zabijając i raniąc dziesiątki Palestyńczyków. USA i ONZ wielokrotnie wzywały wojskowych z Izraela do ochrony ludności cywilnej - napisał Reuters. Według agencji AFP w nocy trwały intensywne walki w okolicy Chan Junus, które stanowi obecnie nowe centrum napięć. "Sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z godziny na godzinę" - przekazał przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Richard Peeperkorn.

Powołując się na świadków, agencja AFP poinformowała we wtorek o gwałtownych starciach w pobliżu Chan Junus. Jednocześnie palestyńska agencja informacyjna Wafa podała, że także w mieście Gaza doszło do ataku izraelskiej armii, który spowodował liczne ofiary. Przez cały czas lotnictwo izraelskie prowadzi naloty na Strefę Gazy, a marynarka wojenna przeprowadziła ostrzały wzdłuż wybrzeża, wspomagając siły lądowe.

W odpowiedzi Hamas nad ranem we wtorek wystrzelił rakiety w kierunku miasta Beer Szewa w południowym Izraelu .

Intensywne działania izraelska armia podjęła także w mieście Dżabalija, na północy Strefy Gazy. We wtorek w głąb miasta, obok którego znajduje się największy w Strefie obóz dla uchodźców, wkroczyła 162. dywizja armii izraelskiej. Według informacji z końca listopada większość z około 100 tys. jego mieszkańców odrzucała dotychczas wezwania izraelskiego wojska do ewakuacji na południe.

WHO: sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę

Intensyfikacja działań wojennych w Strefie Gazy spotkała się ze zdecydowaną reakcją organizacji międzynarodowych, które ostrzegły przed katastrofą humanitarną. Ich zdaniem nie ma obecnie warunków, by udzielić niezbędnej pomocy ludności cywilnej.

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych sekretarz generalny Antonio Guterres w oficjalnym apelu do Izraela zwrócił się o unikanie dalszych działań, które pogorszyłyby i tak już tragiczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy, a także o oszczędzenie cywilom dalszych cierpień.

Przebywający na terytorium Strefy Gazy przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) Richard Peeperkorn powiedział, że sytuacja w rejonie walk pogarsza się z godziny na godzinę. - Wszędzie trwają wzmożone ostrzały, w tym także tutaj, na południu, w Chan Junis i nawet w Rafah - oświadczył w rozmowie wideo z dziennikarzami.

W poniedziałek Lynn Hastings, koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej dla terytoriów palestyńskich, ostrzegła, że izraelskie operacje wojskowe rozszerzono na południe Strefy, co zmusiło do ucieczki dziesiątki tysięcy ludzi.

- Mówiliśmy to wielokrotnie. Powtarzamy to jeszcze raz. Żadne miejsce w Gazie nie jest bezpieczne, czy to na południu, czy na południowym zachodzie, czy w Rafah, czy w jakiejkolwiek jednostronnie tak zwanej "bezpiecznej strefie" - oświadczył.