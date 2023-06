Kanada i Holandia złożyły skargę na Syrię do Miedzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Kanada i Holandia złożyły do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze skargę przeciwko Syrii. Państwa te oskarżyły rząd w Damaszku o "niezliczone naruszenia prawa międzynarodowego" wobec własnej ludności - ogłosił w poniedziałek MTS. To pierwsza sprawa przed najwyższym trybunałem ONZ od początku syryjskiej wojny domowej.

Oba kraje zwróciły się do Trybunału o nakazanie Damaszkowi podjęcie środków nadzwyczajnych, w szczególności uwolnienia więźniów "arbitralnie przetrzymywanych", oraz o umożliwienie międzynarodowym obserwatorom dostępu do ośrodków przetrzymywania ludności.

- Obywatele Syrii byli torturowani, mordowani, znikali, byli atakowani trującym gazem lub zmuszani do ucieczki, zostawiali wszystko co mieli, by ratować życie. Wniesienie tej sprawy do MTS jest kolejnym ważnym krokiem na długiej drodze do celu - dodał szef holenderskiej dyplomacji.