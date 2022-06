Wniosek o wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen. Chodzi o polski Krajowy Plan Odbudowy

Wniosek o wotum nieufności został przygotowany przez holenderską europosłankę Sophie in 't Veld, byłego premiera Belgii Guya Verhofstadta i Hiszpana Luisa Garicano, który jest wiceprzewodniczącym frakcji Odnowić Europę. Aby trafić pod głosowanie, wniosek musi najpierw uzyskać poparcie co najmniej jednej dziesiątej posłów do PE, czyli 70 parlamentarzystów. Odnowić Europę ma 103 deputowanych. Verhofstadt, cytowany w poniedziałek przez agencję AFP, oznajmił, że skoro Ursula von der Leyen "w dalszym ciągu odmawia poważnego stosowania zasad mechanizmu warunkowości", które uzależniają wypłaty środków unijnych od przestrzegania przez państwa członkowskie zasad praworządności, to RE "wycofuje swoje poparcie".