Podczas zamkniętego spotkania z włoskimi biskupami papież Franciszek miał użyć obraźliwego zwrotu w stosunku do społeczności LGBT. Jak stwierdził osoby homoseksualne nie powinny być przyjmowane do seminariów - donoszą włoskie media.

Informację o "wysoce obraźliwym" zwrocie w stosunku do osób homoseksualnych włoskie media przekazały w poniedziałek. Zwracając się do około 200 biskupów z Konferencji Episkopatu Włoch , papież Franciszek miał zaapelować o większą selekcję w przyjmowaniu kandydatów do seminariów i ocenić, że jest za dużo gejów. Papież miał zaskoczyć biskupów, używając dosadnego określenia "frociaggine" - które jest opisywane jako nadzwyczaj ostre. Pierwszy informację o tym przekazał sensacyjny portal Dagospia, następnie wiadomość o wypowiedzi głowy Kościoła katolickiego przekazały, powołując się na swoje źródła, dwa największe włoskie dzienniki, "La Repubblica" i "Corriere della Sera". Ten drugi określa papieskie słowa jako "nieprzyjemną gafę".

Reakcje po słowach papieża

Agencja Reutera odnotowała we wtorek, że 87-letniemu papieżowi przypisuje się doprowadzenie Kościoła do przyjęcia bardziej przyjaznego podejścia do społeczności LGBT. Jednocześnie przypomniała, że Franciszek wypowiedział się w podobnym tonie na temat osób homoseksualnych w seminariach podczas zamkniętego spotkania z włoskimi biskupami w 2018 roku. - Jeśli macie nawet najmniejsze wątpliwości (co do ich orientacji - red.), lepiej ich nie przyjmować - miał powiedzieć papież, cytowany przez włoskie media.