Świat Włodzimierz Czarzasty: To nie "druga Jałta". Tam nie było Hitlera, tu ma być Putin Oprac. Justyna Sochacka |

Czarzasty o potencjalnym szczycie Trump-Putin-Xi: protestuję, by nazywać to "drugą Jałtą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Jest proponowana tak zwana "druga Jałta" z udziałem szefa Chin, prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz Putina. Xi, Putin i Trump mieliby się spotkać i decydować o przyszłości Ukrainy. Robienie spotkania w tym gronie, moim zdaniem, jest skandalem - powiedział we wtorek na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty.

- Niezaproszenie do tego spotkania przedstawicieli Ukrainy przede wszystkim oraz Unii Europejskiej uważam, że jest skandalem - kontynuował.

Czarzasty oświadczył, że "protestuje", żeby to nazywać "drugą Jałtą", bo - jak przypomniał - w Jałcie nie było Hitlera. - A w tej tak zwanej "drugiej Jałcie" jest zaproszony Putin. Więc jest dosyć znaczna różnica między jedną Jałtą, a drugą potencjalną Jałtą - zaznaczył.

W lutym 1945 roku na konferencji jałtańskiej spotkali się przedstawiciele państw alianckich - ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii - Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill. Uzgadniali powojenny ład w Europie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Czarzasty do Nawrockiego: niech pan zajmie stanowisko

Czarzasty zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. - Nie słyszę pana głosu. Niech pan się nie boi. Niech pan godnie reprezentuje naród polski w tej sprawie i niech pan zajmie w tej sprawie stanowisko, bo jak na razie brak tego stanowiska stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji. Nas, Polaków - powiedział marszałek.

Będzie spotkanie Trump-Putin-Xi?

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jest otwarty na udział w trójstronnym spotkaniu z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem. - Jeśli prezydent Xi będzie chciał takiego spotkania, ja również jestem na nie gotowy - powiedział.

- Zrobiłbym to, niekoniecznie ze względu na Ukrainę, bo Rosja, szczerze mówiąc, jest w porządku wobec Ukrainy. Niewiele tam robią - powiedział dziennikarzom Trump. Nie sprecyzował jednak, czy miał na myśli działania Kremla w Ukrainie czy w Iranie.

Wcześniej w poniedziałek Kreml poinformował, że Putin, Trump i Xi mogliby przeprowadzić trójstronne spotkanie przy okazji przyszłomiesięcznego szczytu APEC w Chinach oraz że kwestia ewentualnego spotkania pojawiła się już w rozmowach. Jako pierwszy o propozycji takiego spotkania, z którą miał wyjść Putin, pisał "Wall Street Journal".

"Putin ma ambicje, by taki szczyt stał się drugą Jałtą, na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów" - przekonuje w rozmowie z "WSJ" były funkcjonariusz rosyjskich służb.