Zniesiono nakaz szczepień przeciw COVID-19 w ochronie zdrowia we Włoszech

We wtorek przestanie obowiązywać we Włoszech nakaz szczepień przeciw COVID-19, nałożony na pracowników ochrony zdrowia - ogłosił w poniedziałek rząd Giorgii Meloni. Utrzymany został obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i w domach opieki. Na konferencji prasowej w Rzymie szefowa rządu oświadczyła, że dzięki zniesieniu obowiązku szczepień dla pracowników ochrony zdrowia do pracy będzie mogło powrócić cztery tysiące osób.