Awantura na parkingu w Ligurii. "Obywatel Polski zmarł w wyniku rany zadanej nożem"

45-letni polski kierowca tira zmarł po ugodzeniu nożem podczas awantury z dwoma Białorusinami i Polakiem na parkingu koło miasta Savona w Ligurii we Włoszech - podała w niedzielę agencja Ansa. Trzech podejrzanych mężczyzn zatrzymano.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na parkingu w miejscowości Legino w pobliżu Savony. Miejscowa policja poinformowała, że "45-letni obywatel Polski zmarł w wyniku rany zadanej nożem w nogę".

Według relacji agencji Ansa, 45-letni Ryszard K. zjadł na parkingu kolację z trzema innymi kierowcami, w trakcie której mężczyźni mieli wypić dużo alkoholu. Wybuchła między nimi awantura. Zakończyła się zadaniem ciosu nożem kuchennym. Jak napisała Ansa, kiedy trzech mężczyzn zobaczyło, że 45-latek wykrwawia się, przenieśli go w miejsce, by nie dostrzegli go inni obecni tam kierowcy.