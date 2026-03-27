Zbezczeszczono zwłoki Pameli Genini, modelki zamordowanej w Mediolanie

Co piąta kobieta w Europie doświadczyła przemocy fizycznej ze strony partnera Źródło: TVN24

O pozbawieniu głowy ciała Genini poinformował dziennikarz Gianluigi Nuzzi w czwartkowym wydaniu programu "Dentro la notizia" w telewizji Canale 5. Później informację tę potwierdziła włoska agencja Ansa, podając, że do makabrycznego odkrycia doszło, gdy trumna miała zostać przeniesiona z dotychczasowego miejsca pochówku do kaplicy rodzinnej na cmentarzu w miejscowości Strozza w prowincji Bergamo.

Śledczy pracują nad ustaleniem sprawców i wyjaśnieniem motywów - przekazała Ansa. Ciało Genini zostało przewiezione do Bergamo. Śledczy chcą przeprowadzić badania w celu znalezienia śladów sprawców - podał w czwartek dziennik "Corriere della Sera"

Rodzina brała udział w ceremonii

Pogrzeb Pameli Genini Źródło: De Carli / Fotogramma / Zuma Press / Forum

"Corriere della Sera" pisze o szczegółach makabrycznego odkrycia. Biała trumna z ciałem 29-letniej modelki w październiku ubiegłego roku została tymczasowo umieszczona w specjalnej niszy zamkniętej betonową płytą - podała gazeta. W poniedziałek, z okazji przeniesienia trumny, zorganizowano małą ceremonię, na której obecna była matka zamordowanej, jej brat i partner. Wtedy odkryto, co się stało.

Z ustaleń, na które powołuje się dziennik wynika, że sprawcy odcięli głowę Genini i ukradli, po czym ponownie zamknęli trumnę. "Była to operacja, która musiała wymagać pracy co najmniej trzech lub czterech osób przez dłuższy czas - czytamy w "Corriere della Sera". Gazeta pisze, że sprawcy działali w nocy, a ponieważ trumna była mokra, prawdopodobnie również w deszczu. To ostatnie może też sugerować, że odbyło się to niedługo przed poniedziałkową ceremonią.

Śmierć, która wstrząsnęła Włochami

Pamela Genini była modelką, influencerką i założycielką firmy szyjącej stroje kąpielowe dla kobiet. 14 października 2025 roku została zamordowana w Mediolanie. Policjanci znaleźli ciało 29-latki na tarasie jej mieszkania, miała 24 rany cięte.

Podejrzanym o zabójstwo jest jej były partner, Gianluca S. Po śmierci Genini media podały, że 52-latek wcześniej wielokrotnie groził jej śmiercią. Na kilka godzin przed zabójstwem kobieta oświadczyła partnerowi, że z nim zrywa. Wieczorem napisała do przyjaciela: "Boję się, on chyba dorobił sobie klucze do mojego mieszkania. Słyszę, że wszedł, nie wiem, co robić. Dzwoń po policję".

Śmierć Genini wstrząsnęła Włochami. Kilka dni po tragedii przez Mediolan przeszedł marsz upamiętniający 29-latkę.

Redagował AM