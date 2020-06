Szli do piekarni, zawalił się na nich budynek. Nie żyje matka i dwójka jej dzieci, trzecie uratował przypadek

Gdy zawaliła się część budynku we włoskiej miejscowości Albizzate, gruzy przygniotły idącą chodnikiem 38-letnią kobietę, jej pięcioletniego synka i półtoraroczną córkę. Ich dziewięcioletni brat przeżył, bo chwilę wcześniej przebiegł na drugą stronę ulicy do kolegi. Matka i rodzeństwo zginęli na jego oczach.

Do tragedii doszło w środę o godzinie 17.30 w centrum małej miejscowości Albizzate (prowincja Varese). Od budynku mieszczącego lokale usługowe odpadła wystająca nad ulicę część dachu. "W tym czasie kobieta z trójką dzieci szła w stronę małej piekarni" - relacjonuje włoski dziennik "Corriere della Sera". Gruzy przygniotły ich, kiedy byli jeszcze na chodniku.

Na jego oczach zginęła matka i rodzeństwo

38-latka i jej pięcioletni syn zginęli na miejscu. Półtoraroczną dziewczynkę przetransportowano śmigłowcem do szpitala w pobliskim Gallarate, ale nie udało się jej uratować. Trzecie dziecko kobiety, dziewięcioletniego syna, uratował przypadek. Chwilę przed tym, jak gruz spadł na trotuar, chłopiec przebiegł na drugą stronę ulicy, bo zauważył kolegę. "Tragedia wydarzyła się na jego oczach" - podkreśla "Corriere".

Obecni na miejscu ludzie szybko wciągnęli chłopca do pobliskiego marketu. Wezwano pomoc.

Świadkiem był burmistrz

Jednym ze świadków zdarzenia był Mirko Zorzo, burmistrz Albizzate. Na co dzień pracuje w budynku, który się częściowo zawalił. Chwilę przed tym, jak na chodnik spadły fragmenty dachu, wszedł do środka budynku, żeby zrobić miejsce na chodniku kobiecie z dziećmi. "To był moment. Potem nagle straciłem ich z oczu" - opowiadał dziennikarzowi "Corriere della Sera".