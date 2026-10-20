Świat Dodatkowych 500 żołnierzy w Mediolanie. Tak włoskie władze chcą zapewnić bezpieczeństwo

Włochy. Zamieszki w Mediolanie 18 października Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MATTEO CORNER

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Wicepremier Włoch Matteo Salvini poinformował w poniedziałek, że rząd wyśle dodatkowe pół tysiąca żołnierzy do Mediolanu, gdzie w weekend doszło do gwałtownych zamieszek i aktów wandalizmu, dokonanych przez grupy manifestującej młodzieży. "500 żołnierzy więcej, by bronić Mediolanu. Od słów do czynów" - napisał w serwisie X.

Środki bezpieczeństwa we Włoszech

Włoskie media podają, że premier Giorgia Meloni zamierza zatwierdzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z ostatnią eskalacją przemocy w wielu miastach kraju. Wysłanie żołnierzy to najważniejsze postanowienie dekretu w sprawie bezpieczeństwa, który ma zostać przyjęty przez rząd we wtorek. Dodatkowe oddziały wojska będą miały uprawnienia policyjne. To oznacza, że żołnierze będą mogli zatrzymać osoby na gorącym uczynku - piszą media.

W rządowym dekrecie ma się znaleźć zapis o prewencyjnym zatrzymaniu na 24 godziny, także osób nieletnich, co do których istnieje "uzasadnione przypuszczenie, że ich zachowanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa" - opisała "La Repubblica".

Włoska policja na Piazza del Duomo w Mediolanie, 18 października 2026 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MATTEO CORNER

Niespokojnie we Włoszech

Według prasy rząd postanowił w ten sposób zareagować na groźbę powtórzenia się rozruchów w stolicy Lombardii. Po zamieszkach w weekend zatrzymano ponad 270 osób, których zdecydowana większość to nieletni. W poniedziałek sklepy w centrum miasta zabarykadowały okna, obawiając się fali wandalizmu. Luksusowe lokale - Chanel, Tiffany czy Dior - usunęły towary z witryn w ramach środków ostrożności.

Początkowo pokojowe demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia i niskiej jakości usługom publicznym przerodziły się w starcia z policją, w czasie których funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych. Setki młodych ludzi podpalały kosze na śmieci, rzucały kostką brukową i plądrowały sklepy. Protesty odbyły się także m.in. w Bolonii, Brescii, Bergamo czy Turynie. Były podobne do tych, które rozegrały się również we Francji.

Polskie MSZ ostrzega, że zamieszki na ulicach włoskich miast mogą się powtórzyć. "Zalecamy unikanie centrum dużych miast i zachowanie szczególnej ostrożności" - podkreślono.

Zamieszki w Mediolanie, 17 października 2026 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MATTEO CORNER

Redagowała AZ